Este es el pueblo de Sevilla que ha abierto su propio parque acuático público: está a 10 minutos de la capital y es totalmente gratis

Este municipio situado a apenas diez minutos de Sevilla capital es Castilleja de la Cuesta, una localidad que se ha convertido en referente y envidia para el resto del territorio por una de sus infraestructuras más destacadas, el parque del Parlamento de Andalucía, que se ha convertido en el sitio más visitado y admirado durante los meses de verano por sus constantes juegos de agua y fuentes.