Este es el pueblo de Sevilla que ha abierto su propio parque acuático público: está a 10 minutos de la capital y es totalmente gratis
Este entorno cuenta con fuentes, chorros, juegos infantiles y zona de sombrillas y merenderos.
El intenso calor continúa haciendo mella en Sevilla y sus habitantes, lo que ha hecho que las alternativas de ocio más refrescantes se hayan posicionado como las más buscadas por la ciudadanía. Y entre estas opciones destaca la ofrecida por un pueblo de la provincia hispalense que cuenta con su propio parque de agua totalmente gratuito y de acceso libre.
Este municipio situado a apenas diez minutos de Sevilla capital es Castilleja de la Cuesta, una localidad que se ha convertido en referente y envidia para el resto del territorio por una de sus infraestructuras más destacadas, el parque del Parlamento de Andalucía, que se ha convertido en el sitio más visitado y admirado durante los meses de verano por sus constantes juegos de agua y fuentes.
De ese modo, en este entorno localizado en la calle Cañada de los Negreros ofrece a sus visitantes de forma gratuita una zona de chorros, fuentes y demás juegos acuáticos, así como una gran variedad de toboganes, escaladas, atracciones, tirolinas y canchas deportivas para los niños de todas las edades.
Un parque de agua para toda la familia a diez minutos del Sevilla capital
Además, este entorno se presenta como perfecto para visitar en familia, ya que no solo permite la diversión de los más pequeños, sino que también cuenta con zonas de sombrillas, césped, merenderos y quisco para disfrutar de las jornadas de verano en sus refrescantes instalaciones.
Este parque ya está abierto al público se mantendrá disponible hasta final de verano de lunes a viernes, de 17.30 horas a 21.00 horas, así como los fines de semana, de 11.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas hasta el próximo 25 de junio.
Este parque de agua de Sevilla, abierto hasta final de verano
Por su parte, desde ese día hasta el final del verano, esta infraestructura estará abierta de 11.30 a 14.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas. Su acceso es completamente libre y gratuito, por lo que no es necesario abonar ningún tipo de entrada.
Pero este no es el único parque de agua público con el que cuenta el municipio, sino que a este se suma el Parque de los Olivos, con una gran variedad de zonas de agua con chorros, un cubo grande de agua en altura y varios juegos, así como zonas de césped, bancos, sombrillas, columpios y un skatepark.
