El pueblo-santuario de Luz Casal (67 años) en el corazón de Galicia: "Es un lugar lleno de encanto rústico que refleja mi autenticidad... allí respiro tradición y calidez"

Es probable que no conozcas este pequeño rincón gallego. Y es normal. No es un destino turístico al uso ni aparece en las rutas más habituales de Galicia y, pese a eso, en Boimorto hay algo que ha hecho que una de las voces más reconocibles del país lo convierta en un lugar propio.

Boimorto / Wikimedia Commons

Para Luz Casal, este pequeño municipio del interior coruñés es un espacio ligado a su historia personal y a una forma concreta de entender el tiempo, más pausada y conectada con el entorno.

Adriana Fernández

Un vínculo que va más allá de una segunda residencia

Boimorto no es simplemente un lugar al que volver de vez en cuando. En el caso de Luz Casal, la relación con este entorno tiene que ver con sus raíces familiares y con una conexión de toda la vida.

Pese a la proyección de la artista, aquí no hay grandes escenarios ni focos durante la mayor parte del año. Si lo visitas, encotrarás simplemente casas dispersas, caminos rurales y una estructura de pueblo que conserva ese ritmo lento y cotidiano que en otros lugares se ha perdido. Pero esa diferencia es precisamente parte del atractivo.

Igrexa de Cardeiro, Boimorto / Wikimedia Commons

Si te acercas a Boimorto, no vayas buscando grandes monumentos, porque no los encontrarás. El paisaje lo definen los prados, las pequeñas aldeas y las carreteras secundarias.

No destaca por nada concreto, pero el conjunto hace que la visita merezca la pena por su discreción alejada del turismo masivo.

Boimorto / Wikimedia Commons

El Festival de la Luz que hace que un pueblo pequeño se convierta en punto de encuentro

Uno de los elementos que ha dado visibilidad a Boimorto es el Festival de la Luz, impulsado por la propia artista.

Cada año, este evento reúne a miles de personas en un entorno que, el resto del tiempo, mantiene una escala completamente distinta. Durante unos días, este pequeño municipio de 1.800 vecinos se transforma en un espacio de música en directo.

Más allá del cartel, el festival tiene también un componente social, con iniciativas solidarias que forman parte de su identidad desde el inicio.

Qué hacer en Boimorto si decides acercarte

Lo más habitual es recorrer este municipio de 13 parroquias sin un itinerario, simplemente moviéndose entre pequeñas aldeas y caminos rurales. Como no hay grandes distancias, es sencillo de visitar cambiando de una aldea a otra. Hay infinidad de pazos, iglesias románicas y rutas de senderismo (como el "Camino dos Rios" o la "Senda da Moura") para incluir en tu escapada. No peudess perderte la iglesia de Santa María de Sendelle, el Miliario Romano, y pazos como el de Vilanova o Liñeiro.

Si tu visita coincide con las fechas del Festival de la Luz (la edición de este año es del 28 al 30 de agosto), la experiencia cambia por completo. El pueblo gana actividad, hay conciertos de artistas reconocidos y mucho ambiente, pero sigue notándose que Boimorto es un lugar tranquilo durante el resto del año. Si no coincide tu visita con esas fechas, precisamente esa ausencia de eventos es parte del atractivo.

También merece la pena aprovechar la visita para integrarla en una ruta más amplia por el interior de Galicia (incluido el Camino de Santiago, pues está a apenas 50 km de la llegada a la capital). Desde aquí, se puede conectar fácilmente con otros puntos de interés en la provincia de A Coruña.