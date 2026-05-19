El pueblo-refugio secreto de Álvaro Arbeloa (43 años): es la entrada a uno de los paisajes más increíbles de España, con un magnífico claustro gótico y un palacio renacentista declarados Monumento Nacional

Hay un lugar en el norte de España del que puede que no hayas oído hablar y deberías, porque tiene la escapada perfecta para hacer en primavera. Quizá por eso se ha convertido en el refugio secreto de un personaje público de lo más relevante: el actual entrenador del primer equipo del Real Madrid.

El salmantino Álvaro Arbeloa ha encontrado en este rincón perdido de Navarra el lugar ideal para desconectar siempre que puede. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta lo remoto y singular del paraje. Y es que este pueblo es la puerta de entrada al Parque Natural de las Bardenas Reales por su cara norte.

Puerta de entrada a uno de los parajes más extraordinarios de España

Se trata de Carcastillo, un municipio navarro situado junto al río Aragón y del que se accede directamente al desierto de las Bardena Reales, ese paisaje que parece salido de otro planeta y que muchos comparan con el Gran Cañón del Colorado por las formaciones extraordinarias y el color rojizo del entorno.

No es el Cañón del Colorado, pero lo parece. / Istock

Lo interesante es que Carcastillo no es solo eso, sino que se trata de un lugar con mucha riqueza histórica: una villa situada en la merindad de Tudela, a solo 70 kilómetros de Pamplona con un rico legado patrimonial.

Ya se tiene constancia de su existencia e importancia desde el imperio romano, como demuestra un milario (algo así como un antiguo punto kilométrico, una piedra cilíndrica de granito que colocaban los romanos al borde de las calzadas para ir marcando distancias correspondientes a unos mil pasos). Aunque es la Edad Media la que realmente marca el patrimonio de Carcastillo.

Un gran complejo monumental. / Istock / Andrea Tabaro

Un gran complejo monástico que es Monumento Nacional

Carcastillo fue frontera entre reinos durante la Edad Media: primero entre cristianos y musulmanes, y después entre navarros y aragoneses. De ahí la importancia como tierra fronteriza.

Fue en este contexto en el que surgió el gran emblema del pueblo: el Monasterio de la Oliva. Levantado en el siglo XII, la historia de la villa viene determinada por la existencia del complejo monástico, formado por una iglesia cirtesciense, con un magnífico claustro gótico, una sala capitular y una capilla, la de San Jesucristo, muy bien conservados.

El claustro gótico es una fantasía. / Istock / Oleg Mitiukhin

Juntos conforman un gran conjunto eclesiástico que todavía hoy, y a pesar de los siglos, parece seguir invitando a la calma y la contemplación. No es de extrañar que esté declarado Monumento Histórico Nacional.

No hace falta insistir en que el monasterio es una de las paradas obligadas cuando se visita este pueblo navarro. Como también lo es el Palacio de Carcastillo, levantado en el siglo XVI, con su fantástica galería de arcos de ladrillo y balcones renacentistas.

La iglesia del Salvador, con una nave fechada en el siglo XIII y una espléndida portada con crismón original, completa el gran conjunto monumental de este pueblo perdido en el norte de la península.

Gracias a su entorno natural, a su cercanía a paraje de las Bardenas Reales, al río Aragón y a la existencia del Monasterio de la Oliva, “Carcastillo es un destino ideal para quienes desean descubrir el sur de Navarra, así como disfrutar de rutas naturales y conocer una villa con una profunda identidad histórica”, según organismos oficiales.