El pueblo-refugio de Andrés Iniesta (42 años), a donde siempre vuelve: tiene un enorme monolito natural, una fiesta explosiva y salinas romanas

No es ningún secreto (y mucho menos si eres aficionado al fútbol) que Fuentealbilla, un pueblo remoto de Albacete, es el lugar favorito de Andrés Iniesta. Se trata de un pequeño municipio situado a solo 40 minutos de la capital de la provincia y a poco más de una hora de Valencia (si lo buscas en un mapa, verás que está muy cerca del término municipal de la Comunitat Valenciana).

Es el lugar de nacimiento del futbolista y en más de una ocasión él mismo ha declarado que es el lugar a donde siempre le gusta volver. Es su pueblo-refugio, un lugar donde encuentra la paz mental y emocional que necesita.

Adriana Fernández

Qué ver en Fuentealbilla

Fuentealbilla, que apenas cuenta con 2000 habitantes, es un lugar interesante para quienes disfrutan mucho de los pueblos tranquilos, el vino, el paisaje manchego y el turismo relajado de fin de semana. Y es que, es verdad que este no es un destino monumental, como sí sucede con otros de la provincia, pero tiene restos históricos y un rico patrimonio que merece la pena conocer y que solo existen aquí.

Situado al nordeste de la provincia de Albacete, entre las entre las cuencas de los ríos Cabriel y Júcar (o lo que es lo mismo: entre la meseta y el Mediterráneo), hay que buscar su origen en tiempos romanos, como evidencian la Fuente Grande o las antiguas salinas romanas, dos construcciones históricas y milenarias que nos llevan directamente de viaje a la época del imperio.

Restos que se remontan a la época del imperio romano / Wikimedia Commons

Valioso conjunto monumental

Es uno de los legados patrimoniales más interesantes de Fuentealbilla, pero no los únicos, porque a lo largo de los siglos la localidad ha sabido preservar un reducido pero valioso conjunto monumental. Destacan la iglesia de Santiago, levantada en el siglo XVIII bajo un marcado estilo barroco, el Palacio de Escalona, de estilo renacentista y fechado en el siglo XVI, o el convento de Santa Clara.

Fuera del centro de la ciudad, uno de los lugares más interesantes para visitar es el castillo de los Salinas, una fortaleza desde la que se tienen imponentes vistas panorámicas de la sierra de Alcaraz.

Iniestae, hijo predilecto de Fuentealbilla. / Wikimedia Commons

Las bodegas con el mejor vino de la región

Pero si hay un lugar que atrae cada vez más visitantes hasta este rincón de Albacete (con permiso de las fiestas del Cristo del Valle, donde la pólvora y la pirotécnia es la reina a finales de agosto), es la bodega de Iniesta, de visita obligada tanto para los aficionados al fútbol como para los amantes del buen vino.

La bodega, que elabora sus vinos a partir de viñedos propios, tiene una extensión de más de 120 hectáreas, en las que se trabajan uvas de la zona: Bobal, Macabeo y Graciano. Todas bajo el sello de la Denominación de Origen Manchuela.

Pero es que, además de bodega, se trata de un espacio de turismo enológico en el que se organizan catas y degustaciones de los vinos que se trabajan en este espacio de disfrute para los sentidos.

Una ruta por La Manchuela

Una escapada a Fuentealbilla funciona muy bien si se combina con una visita a algunos de los rincones más bonitos que esconde la comarca de La Manchuela, a la que pertenece junto a pueblos tan bonitos como Alcalá del Júcar. Una llanura típicamente manchega que se ‘rompe’ con los ríos Júcar y Gabriel, o el impresionante monolito natural de la Piedra Encantá, situado en el municipio de Abengibre (a unos 11 kilómetros de Fuentealbilla).

La Manchuela, tierra de vinos con Denominació de Origen / Istock

Se trata de una comarca que no ha sufrido daños en su ecosistema, como señalan desde el portal de turismo de la región, en el que se conservan lugares donde pasear, tomar baños medicinales (aquí está el balneario de El Salobral) o disfrutar de la paz que brinda la pura contemplación del entorno.

Además, todos los pueblos que conforman La Manchuela son destinos Starlight, lo que significa que gozan de excelentes cualidades para contemplar los cielos estrellados y son idóneos para desarrollar actividades vinculadas al astroturismo. Y eso no lo viste venir….