El pueblo-refugio de solo 8.000 habitantes del icónico presentador Jordi Évole (51 años) en Cataluña: un hogar de raíces, un conjunto industrial único y una obra de Gaudí declarada Patrimonio de la Humanidad

No es ningún secreto que Jordi Évole (51 años), uno de los comunicadores más mediáticos del momento, nació en Cornellá, un municipio de Barcelona situado en la comarca del Baix Llobregat (a unos 14 kilómetros de la capital).

Y aunque muchos lo identifiquen como un barrio obrero de extrarradio alejado del encanto de las grandes ciudades, la verdad es que Cornellá guarda más de algún secreto y un rico patrimonio.

Adriana Fernández

Patrimonio visigótico y medieval

Empezando por el nombre, de origen romano (Cornelianus) y continuando por las raíces arquitectónicas de la ciudad, donde se pueden apreciar rasgos visigóticos. Pero es que hay más, porque Cornellá tiene hasta castillo medieval.

La ciudad que esconde un rico patrimonio del genio del Modernismo / Istock / K.J. Schraa

La primera referencia escrita de la ciudad data del año 980, eso nos lleva directamente al siglo X, fecha en la que se sabe que ya existía una iglesia y una torre de defensa contra los sarracenos, levantada precisamente en el mismo lugar donde hoy está el castillo (del siglo XV).

Pero no es a Cornellá donde viajamos hoy, porque resulta que, aunque esta es la ciudad de nacimiento de Jordi, su refugio más íntimo lo tiene en otro lugar de Barcelona, una ciudad donde el polifacético comunicador ha establecido su hogar.

El refugio más íntimo de Jordi Évole

Comparte con Cornellá el carácter histórico y la riqueza arquitectónica, con la diferencia de que en esta otra ciudad tiene nombre propio: el del gran genio del Modernismo catalán Antoni Gaudí.

La colonia Güell, un hito de la arquitectura en el legado de Gaudí / Istock

Se trata de Santa Coloma de Cervelló, una villa situada en la margen derecha del río Llobregat y a los pies del castillo Nuevo de Cervelló, levantado en la cima de Montpedrós. Una ciudad de apenas 8.000 habitantes, aparentemente normal, que guarda un gran secreto: una joya declarada Patrimonio de la Humanidad y un Bien de Interés Cultural.

La gran joya del Modernismo catalán

Y es que aquí se levanta la Colonia Güell, considerada por los expertos como la obra cumbre de Antoni Gaudí por ser su gran banco de experimentos, donde puso en práctica técnicas y trabajos que después llevó a algunas de sus obras más conocidas, como la Sagrada Familia.

Colonia Güell, de Cataluña. / Istock / JAUME MORERA BARREDA

La Colonia Güell se encuentra en el centro histórico de Santa Coloma de Cervelló, un recinto industrial financiado por el empresario Eusebi Güell (el gran mecenas de Gaudí) en el que llegaron a vivir más de mil personas.

Se trata de una auténtica ciudad donde, en el pasado, había fábricas, casas de trabajadores, servicios médicos, teatro y una iglesia, todo construido con un marcado estilo modernista con el sello más personal de Antoni Gaudí.

Y de todo el complejo, es la cripta la que más miradas atrae. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco , se tratra de un conjunto de altísimo valor arquitectónico y artístico que nos lleva de viaje directamente hasta los tiempos de la antigua colonia textil.