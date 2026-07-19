El pueblo donde están las raíces de Luis de la Fuente (65 años): la capital del vino de Rioja, famosa por sus bodegas centenarias, que vio crecer al seleccionador de España

Cada vez que la selección española salta al césped en el Mundial, millones de personas siguen de cerca las decisiones que toma Luis de la Fuente desde el banquillo. Mientras el seleccionador dirige a España en la competición que ha marcado este verano, hay una localidad riojana donde su historia comenzó mucho antes de los grandes estadios, las ruedas de prensa y los títulos internacionales.

Ciudad de Haro, capital de La Rioja en España en 2021 / Istock / Martin Silva Cosentino

Ese lugar es Haro, considerada la capital del vino de Rioja y conocida por su gran concentración de bodegas centenarias. Entre viñedos y atravesada por el río Ebro, esta ciudad mantiene un fuerte vínculo con el técnico que ha llevado a España a conquistar algunos de los mayores éxitos recientes del fútbol.

Adriana Fernández

Antes de iniciar una larga carrera como futbolista profesional y, posteriormente, como entrenador, sus primeros años estuvieron ligados a esta ciudad riojana situada en el corazón de la Denominación de Origen Calificada Rioja en la que nació en 1961. Aunque ha pasado parte de su vida fuera de La Rioja, el seleccionador siempre se ha mostrado orgulloso del vínculo que mantiene con la tierra donde nació.

Haro, La Rioja / Istock

A lo largo de los años, Luis de la Fuente ha hablado en distintas entrevistas del valor que su familia le da al esfuerzo, la cercanía y el trabajo diario, unos valores que el propio seleccionador ha mencionado en distintas ocasiones al explicar su manera de entender el fútbol y el trabajo en equipo. De la Fuente tiene una personalidad serena, alejada del protagonismo, que le ha acompañado durante su trayectoria al frente de la selección.

Uno de los grandes destinos enoturísticos de España

Pero Haro no es conocida precisamente por el fútbol. Aquí el vino es el que se lleva toda la atención. La ciudad de casi 12.000 vecinos es uno de los destinos imprescindibles para descubrir la cultura del vino en nuestro país y alberga el famoso Barrio de la Estación, un espacio que tienes que visitar al menos una vez en la vida si eres amante del vino. Esta zona surgió alrededor de la llegada del ferrocarril en el siglo XIX, que terminó reuniendo algunas de las bodegas más influyentes de España en apenas unos cientos de metros. Haro pasó a ser uno de los grandes centros vinícolas del país y varias bodegas comenzaron entonces a instalarse junto a la estación para facilitar el transporte de barricas y botellas de vino hacia Francia y otros mercados europeos.

Barricas de vino en Haro, La Rioja, España. / Istock / Eloi_Omella

Todavía hoy pueden recorrerse a pie algunas de las casas vinícolas más conocidas de España (la gran mayoría aún son empresas familiares), como López de Heredia Viña Tondonia, la Compañía Vinícola del Norte de España, Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A.o Bodegas Muga. Si te interesa visitarlas, lo mejor es que lo planifiques con algo de antelación, ya que muchas bodegas ofrecen recorridos guiados con cata incluida, pero suelen requerir reserva previa.

Desde el Barrio de la Estación puedes caminar hasta el casco histórico en unos 15 minutos. Párate en la plaza de la Paz, presidida por el Ayuntamiento, y encontrarás bares y restaurantes donde disfrutar de la gastronomía riojana. Tampoco te pierdas la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, la Iglesia de Santo Tomás o algunos palacios nobiliarios que forman parte del patrimonio monumental del municipio.