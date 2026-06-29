El pueblo con las raíces de Julia Otero (67 años) es una pequeña aldea gallega de apenas 100 habitantes y una increíble gastronomía: “Aquí uno no se pierde, encuentra siempre las esencias"

"Aquí uno no se pierde, aquí uno encuentra siempre las esencias", así define Julia Otero su aldea en el programa ‘Rincón Verde’ de ‘La Sexta’. Ganadora de cinco Premios Ondas, dos micrófonos de Oro y presentadora de uno de los programas más escuchados de la tarde, la periodista se define como una amante de su tierra natal donde creció y vivió sus primeros años de infancia. Hablamos de A Penela, una localidad situada muy cerca del municipio gallego, Monforte de Lemos.

Monforte de Lemos Torre y el Monasterio, Lugo, Galicia, España / Istock / Mercedes Rancaño Otero

A pesar de que a su corta edad su familia emigró a Barcelona, Julia nunca perdió sus raíces,“con los años me he ido haciendo más gallega”. Siempre permaneció muy unida a esta pequeña aldea de apenas 100 habitantes, situada en el corazón de la Ribeira Sacra, una de las comarcas más bellas de Galicia por sus cañones, viñedos y patrimonio románico. Fue declarada Patrimonio por la UNESCO desde el año 2021. Además, algo muy interesante de este lugar, es que limita con parroquias como Santa Mariña do Monte, Vilamarín, Marcelle y As Nocedas.

Adriana Fernández

En el corazón de la Ribeira Sacra

Pertenece a la parroquia de Santa María de Penela, concretamente en la comarca de Terra de Lemos, es considerado uno de los paisajes culturales más importantes de Galicia. Cuenta con un paisaje agrícola tradicional, conservando el aspecto de pequeñas aldeas gallegas tradicionales con muros de piedra de granito, pequeñas explotaciones agrícolas y viñedos que pertenecen a la Denominación de Origen Ribeira Sacra.

San Pedro de Vilalonga, Galicia, España / Istock / Manel Vinuesa

El Colegio de Nuestra Señora de la Antigua o más conocido como "el Escorial gallego", es una de las iglesias renacentistas más importantes de Galicia, fundado por el cardenal Rodrigo de Castro a finales del siglo XVI y desataca por su impresionante fachada herreriana y obras de arte atribuidas a El Greco. Pero sin duda, uno de los mejores paisajes para ver toda Galicia son los impresionantes Cañones del Sil, una garganta excavada por el río Sil, cerca de la unión de este con el río Miño.

El río Sil serpentea a través de los escarpados cañones de la Rivera Sacra / Istock / Pascual Fernandez Gomez

El Mirador de Cabo do mundo, es uno de los miradores más importantes y fotografiados de la comarca. Se sitúa sobre el río Miño, y desde él se aprecia la forma del río rodeado de viñedos y bosques. Sin duda, una de las paradas obligatorias si quieres ver el atardecer en la mejor compañía.

A Penela: lo mejor de la gastronomía gallega

La comarca es especialmente conocida por sus vinos con Denominación de Origen Ribeira Sacra, elaborados en viñedos situados en las empinadas laderas de los ríos Sil y Miño, más conocido como viticultura heroica.

Botellas de vino blanco / Istock / monysasi

Su gastronomía destaca por los productos frescos y de primera calidad. Si tenemos que destacar uno, ese sería el pulpo á feira: servido cocido y en rodajas, se aliña con aceite de oliva, pimentón y sal gruesa. Es, sin duda, uno de los manjares favoritos de todos aquellos que pisan esta tierra por primera vez.

Otros platos muy famosos son la empanada gallega, las carnes o el lacón con grelos, un plato muy típico de invierno elaborado con lacón curado, grelos, chorizo y patatas.

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