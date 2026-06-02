El pueblo con las raíces del escritor Javier Cercas (64 años): “Este es mi lugar. Es una suerte de patria a la que siempre me apetece volver”

Javier Cercas pertenece a esa generación de escritores españoles que han convertido la memoria reciente del país en materia literaria. Nacido en Ibahernando, en la provincia de Cáceres, y criado desde niño en Girona, el autor dio el salto definitivo al gran público con Soldados de Salamina, una novela publicada en 2001 que lo situó en el centro de la narrativa española contemporánea. Después llegaron títulos como Anatomía de un instante, Las leyes de la frontera, El impostor, El monarca de las sombras o la trilogía iniciada con Terra Alta, obras en las que ha mezclado investigación, ficción, ensayo, memoria familiar y preguntas morales sobre la historia de España.

El pueblo que guarda las raíces de Javier Cercas es un pequeño pueblo de Cáceres. / Wikicommons | Adolfobrigido

Su reconocimiento no se limita al éxito de ventas. Cercas es académico de número de la Real Academia Española desde 2024, sus libros se han traducido a más de treinta idiomas y han recibido premios en España, Francia, Reino Unido, Italia, Grecia, Portugal, Chile o China. La RAE resume su trayectoria como una obra leída en todo el mundo, estudiada en colegios y universidades, adaptada al cine, al teatro y al cómic, y convertida en objeto de artículos académicos, tesis doctorales y ediciones críticas. Pero detrás de ese itinerario internacional hay un punto de partida muy concreto: Ibahernando, el pueblo extremeño del que salió con cuatro años y al que, según ha explicado en varias entrevistas, ha seguido regresando durante buena parte de su vida.

Adriana Fernández

Ibahernando, el pueblo que Cercas convirtió en memoria literaria

Ibahernando está en la comarca de Trujillo, a unos 18 kilómetros de la ciudad de Trujillo y a poco más de 60 de Cáceres. Según la Mancomunidad de la Comarca de Trujillo, tiene 542 habitantes, una cifra que ayuda a entender el contraste que el propio Cercas ha señalado al hablar de la despoblación extremeña: en una entrevista con Le Grand Continent, recordó que el pueblo donde nació él y toda su familia tenía unos 3.500 habitantes después de la Guerra Civil y ahora ronda los 500. Para el escritor, esa caída no es una excepción, sino una muestra de la emigración masiva desde las regiones pobres del sur hacia las zonas más ricas del norte durante la posguerra.

Iglesia parroquial de la Degollación de San Juan Bautista, en Ibahernando. / Wikicommons | Adolfobrigido

Ese desplazamiento fue decisivo para su biografía. Cercas ha contado que su vocación nace de un “doble desarraigo”: el geográfico, porque a los cuatro años lo sacaron de su “lugar natural”, aquel pequeño pueblo extremeño, y lo llevaron a Girona; y el espiritual, porque en la adolescencia, tras enamorarse en Ibahernando durante un verano y volver a Cataluña, leyó San Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno, perdió la fe y empezó a concebir la ambición de ser escritor. En otra entrevista, lo formuló de manera directa: “Yo no sería escritor sin ese hecho fundacional. Soy un escritor porque soy un desarraigado. Porque perdí mi lugar en el mundo que era mi pueblo”.

Plaza de Ibahernando. / Wikicommons | Adolfobrigido

Para el viajero, Ibahernando se entiende mejor a pie y sin prisas. La visita puede comenzar en la Plaza de la Fontanilla, donde se encuentra la Iglesia de la Degollación de San Juan Bautista. El Ayuntamiento señala que el edificio fue resultado de la ampliación de una nave románica que podría remontarse a época visigótica o altomedieval, y que conserva elementos de los siglos XVI y XVII, de estilo renacentista y barroco. En su interior destacan el púlpito del siglo XVI, una pila bautismal del siglo XIII y un óleo del siglo XVIII dedicado a la degollación de San Juan Bautista. Cerca de ese eje urbano aparece la Torre del Reloj, antiguo edificio municipal que hoy acoge una Casa de Cultura y la Biblioteca Pública Municipal. Otro punto clave es la Ermita de la Jara, situada en la Dehesa de Santa María, a unos cuatro kilómetros del pueblo, un santuario de los siglos XVI-XVII ligado a la romería de la Virgen de la Jara, que se celebra actualmente el primer sábado de mayo.

Vista aérea de Ibahernando / Wikicommons | Silviaperezherrera

Ibahernando también tiene una lectura de paisaje. La comarca destaca la ruta de Los Tesoritos, un recorrido circular de unos nueve kilómetros y dificultad baja, pensado para caminar por dehesas, encinas, jaras y zonas de memoria arqueológica. A la hora de comer, el pueblo mantiene una cocina reconocible del interior cacereño: frite de cabrito, guiso de cordero, migas, gazpacho de espárragos, quesos de oveja y cabra, embutidos de cerdo y dulces caseros como roscas, pestiños, flores, borrachos y torrijas.

Otros paisajes de Cercas: Girona, Terra Alta y el Bajo Ampurdán

Aunque Ibahernando ocupa el centro emocional de su origen, Cercas ha explicado que su vida se ha construido entre varios lugares. Girona fue el territorio de llegada, la ciudad donde transcurrieron su infancia y adolescencia tras la emigración familiar. En Le Grand Continent, el escritor recordó que, tras aquel primer amor de verano en Ibahernando, regresó a Girona desesperado porque la chica se había quedado en el pueblo. En ese contexto aparece una imagen muy concreta: el cimborrio de la catedral de Girona, citado por él al hablar de aquella angustia adolescente. Ese tránsito entre Extremadura y Cataluña, entre el pueblo familiar y la ciudad de adopción, acabó marcando su manera de mirar España.

Girona es otro de los lugares que han marcado la vida de Javier Cercas. / Istock / Ioanna_Alexa

Otro territorio decisivo es la Terra Alta, en Tarragona. Cercas llegó allí investigando la muerte de su tío abuelo Manuel Mena, caído en la batalla del Ebro, y ese viaje acabó desembocando en El monarca de las sombras. Después, la comarca se convirtió en escenario de la trilogía protagonizada por Melchor Marín: Terra Alta, Independencia y El castillo de Barbazul. El propio autor ha contado que se enamoró de esa Cataluña interior, distinta a la suya, hasta el punto de escribir tres novelas. También ha dicho que, cuando visita la Terra Alta, siente algo parecido a volver a su pueblo de Extremadura.

El Bajo Ampurdán completa esa geografía personal y creativa. En un vídeo del diario El País grabado en su biblioteca, Cercas aparece trabajando en una casa de esa comarca gerundense, protegido por el silencio y con la obsesión de no repetirse como escritor. Allí, entre libretas y libros, vuelve a aparecer la idea que atraviesa toda su obra: la literatura como una forma de responder al desarraigo. Ibahernando fue el origen, Girona el lugar de llegada, la Terra Alta el paisaje de una investigación familiar y el Ampurdán uno de sus espacios de escritura. Juntos forman un mapa que no se entiende como postal, sino como biografía.