El pueblo con las raíces de Dani Olmo (28 años) es una ciudad Barcelona: un espectacular legado modernista, rico patrimonio industrial y un gran conjunto monumental
Un paseo por la ciudad catalana que mezcla historia industrial y arte modernista. Es el rincón perfecto para descubrir dónde dio Dani Olmo sus primeras patadas al balón
Daniel Olmo Carvajal, mejor conocido como Dani Olmo, es un futbolista español que juega de centrocampista en el F. C. Barcelona de la Primera División de España. El barrio de Sant Pere Nord, dentro de Terrassa, fue el escenario de su infancia y donde empezó a formarse como futbolista. Este barrio actualmente cuenta con unos 16.000 habitantes fue donde el centrocampista pasó su infancia. "Yo no soy de Barcelona, yo soy de Terrassa", explicó el futbolista, muy orgulloso de sus raíces.
En una entrevista reciente, Dani Olmo recordó el momento en que tuvo que elegir entre jugar para la selección de Croacia o la de España. El futbolista confesó que nunca tuvo dudas: “Soy español y siempre me he sentido así. Ellos querían nacionalizarme para el Mundial de 2018 y, aunque quizás me ofrecían más seguridad, yo sabía que mi oportunidad con España terminaría llegando”.
Terrassa: la cuna de la industrialización
La antigua Égara romana se convirtió durante los siglos XIX y XX en uno de los principales motores industriales de Cataluña. En la ciudad llegaron a existir más de 40 fábricas, la mayoría de ellas relacionadas con el sector textil. De esa época son la mayoría de edificios modernistas que aún puedes ver en la ciudad. Visitar Terrassa, es visitar el pasado.
El Parc Vallparadís cuenta con 3,5 kilómetros de longitud, es uno de los parques urbanos más grandes de Cataluña. Atraviesa la ciudad de norte a sur y está dividido en diferentes espacios, incluyendo una piscina municipal y un tren en miniatura. Es un lugar ideal que ver en Terrassa para pasear y relajarse, ya que queda aislado del ruido de la ciudad.
El Castillo Cartuja (s. XII), se encuentra en medio de la ciudad, concretamente en lo alto del parque Vallparadís. En el siglo XIV pasó de ser casa señorial a residencia de monjes. Actualmente, es la sede principal del Museo de Terrassa.
La Seu d’Ègara, está muy cerca del castillo, este conjunto medieval es declarado Monumento Nacional. Lo forman tres iglesias: San Pedro, Santa María y San Miguel. La Seu conserva restos y estilos arquitectónicos de todas las civilizaciones que habitaron la zona. En la visita se pueden observar hallazgos íberos, mosaicos y columnas romanas, retablos góticos y las únicas pinturas visigodas de toda Europa.
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