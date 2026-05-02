El pueblo de Navarra que cambió la vida de Joan Manuel Serrat: "Pasó de ser el lugar donde me envían al lugar donde yo quiero ir. Tengo una forma de entender las cosas que es muy coincidente con esta tierra"

No fue un flechazo. Joan Manuel Serrat ha contado que con Viana todo empezó casi por compromiso. Iba porque tocaba ir. Hasta que dejó de ser así.

Sendero de tierra que se acerca a Viana / Istock / 5

Con el tiempo, el viaje cambió de sentido. “Pasó de ser el lugar donde me envían al lugar donde yo quiero ir”, según reveló el artista en una entrevista para Zazpika.

Redacción Viajar

"Siempre me he sentido muy bien tratado aquí, como uno más del pueblo. Nunca me trataron como un niño anónimo, ni como un cantante famoso", relataba. "Cuando vengo aquí, yo no busco paraísos perdidos, ni pretendo resucitar infancias muertas. Busco seguir encontrándome a mi mismo y seguir creciendo en lo que soy y en lo que son mis amigos".

En definitiva, pasó de ser un destino impuesto por sus padres durante los veranos de los años 50, a convertirse en su refugio personal y un lugar donde deseaba estar, comprándose allí una casa. A día de hoy, el parque donde solía jugar lleva su nombre.

Lo que vas encontrando al recorrerlo

Viana, de apenas 4.000 habitantes, está en el extremo occidental de Navarra, muy cerca del límite con La Rioja.

Ayuntamiento de Viana / Istock / Shawn Williams

El casco histórico se recorre con bastante facilidad. Las calles son más amplias de lo habitual en núcleos medievales, lo que hace que el paseo sea menos encajonado y no tengas la típica sensación de laberinto.

Iglesia de Santa María de Viana / Istock / Stanislava Karagyozova

Uno de los puntos más reconocibles es la iglesia de Santa María, construida en los siglos XIII y XIV y declarada monumento histórico artístico en el año 1931. El edificio domina buena parte del perfil del pueblo y, aunque su origen sea medieval, tuvo reformas posteriores.

En su exterior se encuentra la tumba de César Borgia, algo que no todo el mundo espera encontrar aquí y que hace la visita aún más interesante. Este influyente hombre del Renacimiento murió en las cercanías de Viana en 1507.

Muy destacable es también la de iglesia de San Pedro (o más bien sus ruinas), que en verano se convierte en foco de actividad cultural.

Iglesia de San Pedro y Viana, Navarra / Istock / Curto

Entre Navarra y La Rioja: una posición que define el carácter de Viana

La ubicación de Viana es una de las claves para entender cómo funciona el pueblo. Está en el extremo occidental de Navarra, prácticamente en contacto con La Rioja, y esa condición de límite se nota mucho. Históricamente, ha sido un territorio de paso y de intercambio, algo que explica tanto su desarrollo urbano como su papel dentro del entorno.

Además, Viana es de tradición jacobea, siendo última localidad del Camino de Santiago francés en territorio navarro.

No hace falta que le dediques un día entero, pero tampoco funciona bien si se plantea como una parada de paso. Lo más habitual es recorrer el casco histórico con calma y dedicar al menos un par de horas a pasear. A partir de ahí, puedes encajar Viana dentro de una ruta más amplia si la combinas con otros puntos de Navarra o La Rioja.