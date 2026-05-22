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El pueblo milenario refugio de Antonio Orozco: "Es un sitio maravilloso donde confluyen muchos de mis sueños"

El cantante ha recomendado a los visitantes que disfruten de su patrimonio y belleza, además de su rica gastronomía

Un pequeño pueblo de Sevilla con la calle más bonita de España

Un pequeño pueblo de Sevilla con la calle más bonita de España / istock/GTRES

Redacción Viajar

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Para sentir un sitio como tu hogar y tus raíces no siempre es necesario haber nacido allí. Y si no, que se lo digan a Antonio Orozco, que a pesar de ser originario en Cataluña y adorar su tierra, se ha convertido en uno de los mayores defensores y embajadores de la localidad hispalense de Osuna, que define como un "sitio maravilloso".

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Redacción Viajar

Fue en este milenario pueblo donde sus padres nacieron. Sin embargo, tuvieron que abandonarlo y trasladarse a Barcelona en busca de un futuro mejor. Sin embargo, a pesar de la distancia, consiguieron compartir con su hijo su admiración y pasión por su tierra, de la que el propio Orozco considera su hogar y sus raíces.

Vista aérea de Osuna

Vista aérea de Osuna / Istock

El cantante anima a descubrir este pueblo de la provincia de Sevilla

Así lo mostró el cantante en un vídeo publicado por Canal Sur para promocionar el territorio, en el que el catalán afirmó: "Hay un pueblo en Sevilla que se llama Osuno que es un sitio bonito para visitar, un sitio donde se pueden encontrar tradiciones que son muy nuestras".

Tal y como aseguró el artista, Osuna está repleto de "sitios maravillosos por descubrir", como las Cuevas de Osuna o la Colegiata, que "fue un convento y hoy se ha convertido prácticamente en Universidad".

Iglesia Y Torre de la Merced

Iglesia Y Torre de la Merced / Istock

"Osuna para mí es un sitio maravilloso", asegura Orozco

"Osuna para mí es un sitio maravilloso donde confluyen muchos de mis sueños, y Osuna puede ser un sitio donde confluyan muchos de los tuyos", recalcó Orozco sobre la unión que siente con esta tierra a la que considera parte de su propia historia.

Patrimonio arquitectónico de Osuna

Patrimonio arquitectónico de Osuna / Istock

Por ello, recomendó a los futuros visitantes que "no se la pierdan" y que las disfruten "el máximo tiempo que puedan" tanto por su patrimonio, historia y cultura, como por su exquisita gastronomía.

La calle San Pedro, considerada la más bonita de Europa

"De comer, mejor no te digo nada, mejor lo descubres tú", señaló rotundo el artista que se ha convertido en uno de los mejores prescriptores de Osuna por el mundo entero.

Calles típicas de Osuna

Calles típicas de Osuna / Istock

Una localidad conocida como la 'Villa Ducal' por su amplio patrimonio renacentista que, además, alberga la calle más bonita de toda Europa, tal y como aseguró la propia Unesco.

Un museo al aire libre en pleno casco histórico

Así, la organización calificó la calle más emblemática del municipio hispalense de Osuna, la calle San Pedro, en pleno casco histórico, como el más bonito de todo el continente.

Una elección realizada no solo por su inigualable belleza, sino por la importancia histórica que en ella se atesora, con una exhibición visual a través de sus casas solariegas y palacetes de la evolución de todos los estilos arquitectónicos que han definido a España a lo largo de los siglos.

Palacios, historia y arquitectura en apenas 300 metros

Así, en los apenas 300 metros que componen esta céntrica vía, los visitantes pueden descubrir la grandeza arquitectónica más pura y compleja gracias a sus grandes edificios y creaciones que logran dejar sin aliento a quienes lo contemplan.

Fachada del Palacio de las Marquesinas de la Gomera, Osuna

Fachada del Palacio de las Marquesinas de la Gomera, Osuna / Istock

Una situación que ha hecho que esta calle sea considerada un verdadero museo al aire libre gracias a su constante presencia de arte e historia, con portadas de recuerdos clasistas, escudos heráldicos e intrincadas forjas en sus balcones.

De ese modo, en esta mítica calle se pueden encontrar desde el palacio de los marqueses de la Gomera, inmenso e imponente edificio que en la actualidad se ha convertido en un hotel, la Cilla del Cabildo, del siglo XVIII y que ahora sirve de casa parroquial, o el palacio de los Cepeda, entre otros muchos.

Osuna, un gran plató con el casco histórico mejor conservado de Andalucía

Además, Osuna cuenta con el casco histórico mejor conservado de la comunidad autónoma, lo que le hizo ser nombrado en 1967 como Conjunto Histórico Artístico.

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Fachada de la Cilla del Cabildo Colegial, Osuna

Fachada de la Cilla del Cabildo Colegial, Osuna / Istock

Una belleza que ha hecho que la localidad haya acogido toda clase de producciones audiovisuales, como 'Carmen', 'Callas Forever' o la reconocida serie 'Juego de Tronos', que convirtió la localidad en la ciudad de Meereen de Essos.

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