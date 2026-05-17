Entramos en el pueblo que guarda las raíces de Matías Prats: un pequeño pueblo de 7.000 habitantes con tres Bienes de Interés Cultural y un castillo del siglo XI

Entre olivares y muy cerca del curso del Guadalquivir, Villa del Río conserva una imagen bastante distinta a la de otros destinos turísticos más conocidos de Córdoba. El municipio cuenta con apenas 7.000 vecinos, pero en este rincón andaluz hay un castillo, edificios históricos protegidos y varias calles donde todavía se percibe el pasado señorial de la localidad.

Ayuntamiento de Villa del Río / Wikimedia Commons / CFA1877

Esas mismas calles fueron las que vieron nacer en 1913 a una de las figuras más emblemáticas del periodismo español, Matías Prats Cañete (padre y abuelo de los también periodistas y presentadores Matías Prats Luque y Matías Prats Chacón). La localidad fue testigo de sus primeros pasos en el mundo de la literatura y la radio. Villa del Río es donde vivió y fue enterrado y, además, donde tiene un museo para homenajearle.

Martín Álvarez

Y aunque el pueblo rara vez entra en las grandes listas turísticas andaluzas, el centro histórico cuenta con suficientes elementos patrimoniales como para sorprender bastante más de lo que muchos imaginan antes de llegar.

Un castillo medieval y un pasado ligado al control del Guadalquivir

Parte importante de la historia de Villa del Río está relacionada con su posición estratégica junto al Guadalquivir. Durante siglos, esta zona funcionó como punto de paso y conexión entre distintos territorios del sur peninsular, especialmente durante la Edad Media.

Torreón del antiguo castillo de Villa del Río, en la provincia de Córdoba / Wikimedia Commons / CFA1877

El elemento más reconocible de ese pasado es el antiguo castillo de la localidad, una fortaleza de origen medieval (siglo XI) que, aunque ha sufrido reformas y transformaciones posteriores, sigue siendo uno de los principales referentes visuales del pueblo. Con el paso del tiempo, el castillo perdió progresivamente su función militar y varias zonas fueron adaptadas o modificadas. En 1530 se convirtió en una iglesia católica, en 1914 pasó a ser un mercado de abastos y desde 1986 es la sede del Ayuntamiento de Villa del Río.

Casas solariegas, edificios protegidos y un centro histórico mucho menos conocido que el de otras localidades cordobesas

El patrimonio de Villa del Río va bastante más allá de la fortaleza, así que sería un error limitar tu visita únicamente a est punto del pueblo. El municipio conserva varios puntos protegidos y elementos históricos que forman parte del patrimonio cultural andaluz, edificios religiosos (como la iglesia de la Inmaculada Concepción o la ermita de la Virgen de la Estrella, que alberga la imagen de la patrona del pueblo), edificios civiles y ejemplos de arquitectura tradicional ligados al crecimiento histórico de la localidad. En las calles del centro encontrarás fachadas encaladas, balcones de hierro y viviendas tradicionales bastante características de esta parte de Córdoba.

Puente romano de Villa del Rio / Wikimedia Commons / Carole Raddato

Además, el municipio cuenta con varios bienes catalogados oficialmente como Bienes de Interés Cultural, como el puente sobre el arroyo del Diablo, el castillo ya mencionado y el puente romano.

Teniendo en cuenta su tamaño y la ausencia de aglomeraciones turísticas, es sorprentende esta cantidad de patrimonio histórico; y eso es precisamente lo que aumenta el atractivo de Villa del Río. Es una suerte poder visitar un pueblo tranquilo con tanto que ofrecer y donde el ritmo sigue marcado por la vida cotidiana local. La economía no gira en torno a la llegada de viajeros y es el entorno agrícola el que mayor peso tiene, lo que se nota rápidamente al ver el olivar que rodea el municipio.

Iglesia de la Inmaculada Concepción, en Villa del Río (Córdoba) / Wikimedia Commons / CFA1877

Buena parte de la visita a Villa del Río se concentra alrededor del casco histórico y de las zonas cercanas al castillo. Lo mejor que puedes hacer es llegar al centro, perderte por sus estrechas calles y disfrutar de las vistas del entorno del valle del Guadalquivir. Aunque vayas sin un plan, no te pierdas ninguna de los Bienes de Interés Cultural que hemos mencionado, que son la joya del pueblo.

Como la parada no va a ser excesivamente larga (en una mañana puedes recorrerlo sin problema), aprovecha para incluirlo en una ruta por la provincia o en una pequeña escapada desde la capital provincial, ya que Villa del Río se encuentra a apenas 50 kilómetros de Córdoba.