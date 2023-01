Al este de Siberia, en Rusia, Oymyakon está considerada la región habitada más fría del mundo. Este remoto pueblo ruso encabeza el número uno en la lista de zonas más frías del planeta, prueba de ello está en que ¡hasta las lágrimas y las pestañas se congelan!Todo lo que no esté cubierto y protegido, se expone a ser congelado. Sus habitantes tienen que mantener una temperatura lo bastante alta en sus casas para que el hielo no entre y lo cubra todo.

Oymyakon, el pueblo congelado

El calor de los rayos de sol poco se deja ver en estas tierras, y es que el escaso sol que a veces baña la población, no es lo suficientemente potente como para calentar a los habitantes o derretir el hielo. Para que los electrodomésticos y los coches no se congelen, han tenido que acondicionar espacios con una calefacción lo suficientemente alta para que no quedaran inservibles por el hielo. Pero sin duda alguna, un detalle que sorprende a todo aquel que visite el pueblo es que los baños se encuentran en pequeñas casetas de madera situadas en la intemperie y ¡hasta el papel higiénico se congela!

Con apenas 5 o 6 horas de luz, el invierno en esta región se hace muy largo y el tiempo corre lento, ya que pocas son las actividades que se pueden hacer fuera de las casas. Según el canal de The Weather Channel, en el invierno de 1924, las temperaturas del pueblo batieron el récord llegando a alcanzar los 71,2º bajo cero, un auténtico cubito de hielo. La ciudad más grande cercana al pueblo, Yakutsk, está a 929 km de distancia y la mercancía solo les puede llegar por carretera, ya que los aviones no vuelan por encima de la zona cuando alcanzan temperaturas de -60º.

El pueblo vive de la minería, la pesca, la caza y el ganado y recibe ayudas del Estado por los beneficios que saca, la cria de caballos es otra de las actividades que más se desarrolla en la población. No tienen agua corriente, ya que las tuberías se congelan y el agua potable la sacan rascando el hielo que se forma en los ríos, un auténtico viaje al pasado más nómada. Pero alguna ventaja tiene que tener tanto frío...y es que en las casas, por ejemplo, no necesitan nevera, basta con sacar los alimentos a las terrazas para que se mantengan fríos.

Un atractivo para los turistas

Las bajísimas temperaturas de la zona, no impiden que los turistas acudan al pueblo solo para visitarlo, y es que esta villa en el corazón helado de Siberia se ha convertido en un lugar de transito para los turistas (más atrevidos), ya que además de ser un auténtico paisaje blanco congelado digno de ver, al menos una vez en la vida, también cuenta con cafeterías, pubs, gimnasios, cafés, bibliotecas, museos y tiendas para entretenerse. Una de las actividades que más atrae a los visitantes son las carreras de renos y la pesca a través del hielo.

Los turistas más despistados tienen que tienen que tener cuidado al hacer las fotos, ya que según cuentan sus habitantes, al sacar el móvil al exterior corre peligro de que se congele y estropee. Lo mismo pasa con las cámaras de fotos y todos los aparatos electrónicos que se saquen fuera de los bolsillos, ¡hasta con la tinta de los bolígrafos!