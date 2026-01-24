El pueblo de Málaga de 450 habitantes que se ha convertido en el paraíso de los nómadas digitales del mundo

La estancia media de estos teletrabajadores ha sido de 24 días, contribuyendo a revitalizar la economía del municipio: "Benarrabá tiene un entorno natural inigualable, un centro de innovación con un equipamiento maravilloso, una apuesta clara por la digitalización como herramienta para crear nuevas oportunidades, alojamientos de calidad disponibles para que los nómadas digitales residan durante su estancia y, sobre todo, una comunidad de vecinos muy abierta y acogedora", indicó Juan Barbed, responsable de ‘Rooral’.