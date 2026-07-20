El refugio de Lydia Lozano (65 años) es una joya de las Canarias a las puertas de un Parque Nacional: "Nací accidentalmente en Madrid"
Una de las caras más televisivas de España tiene sus raíces en el único pueblo de La Palma sin playa: El Paso, cuna de la familia materna de Lydia Lozano.
Lydia Lozano ha vuelto a casa. Tras el cierre de Sálvame en 2023 y un paréntesis que la llevó de Ni que fuéramos Shhh a una breve etapa en TVE con La familia de la tele, la periodista regresó a Telecinco en septiembre de 2025 como colaboradora de ¡De viernes!, y desde este verano vuelve a ocupar las tardes de la cadena junto a Terelu Campos en De lunes a viernes. Un regreso que confirma el perfil que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la crónica social española durante más de dos décadas, desde Tómbola hasta A tu lado o La Noria.
Pero detrás de plató hay otra historia, mucho menos conocida, que empieza muy lejos de cámara: una familia palmera con raíces en El Paso, y una anecdota que ha marcado su vida: "Nací accidentalmente en Madrid", ironizaba en diferentes entrevistas, explicando la casualidad de cómo ella vino al mundo en la capital mientras su familia estaba de paso, dado que toda su rama materna procede de este municipio del centro de la isla, donde pasó buena parte de los veranos de su infancia.
Naturaleza y patrimonio de El Paso
El Paso es el municipio más extenso de La Palma, con más de 135 kilómetros cuadrados, y se asienta en pleno centro geográfico de la isla, a las puertas del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, una de las grandes joyas del paisaje volcánico canario. Desde aquí parten algunos de los accesos más espectaculares al parque, incluido el célebre Mirador de la Cumbrecita, con vistas privilegiadas sobre el interior del cráter.
Este territorio guarda también dos tesoros singulares: el pino de la Virgen del Pino, el ejemplar de pino canario más antiguo conocido, con más de 800 años de vida, y el Museo de las Hilanderas, que conserva la centenaria tradición sedera local. A los pies de estas montañas se extienden los viñedos de la subzona Las Manchas, integrada en la Denominación de Origen La Palma, cuyos suelos volcánicos dan lugar a vinos muy particulares.
El municipio, como el resto de la comarca de Aridane, vivió momentos muy duros con la erupción volcánica de 2021, que golpeó con dureza esta zona de la isla; Lozano llegó a expresar públicamente su preocupación por sus familiares durante aquellos días. Hoy, El Paso representa también la capacidad de recuperación de una tierra que sigue viviendo del plátano y de la viña, con el paisaje agrícola recompuesto poco a poco tras aquellos meses de incertidumbre.
Cómo llegar y qué ver
El Paso se encuentra en el centro de La Palma y se accede fácilmente por la carretera LP-3, tanto desde el Valle de Aridane como desde Santa Cruz de La Palma, la capital insular.
Guía práctica
Si eres de los que les gusta tener el itinerario a mano, quédate con estos puntos que, sí o sí, no te puedes perder:
- Parque Nacional de la Caldera de Taburiente: acceso natural desde el municipio, con rutas de senderismo por uno de los paisajes volcánicos más espectaculares de Canarias.
- Mirador de la Cumbrecita: uno de los miradores más fotografiados de la isla, con vistas al interior de la Caldera.
- Museo de las Hilanderas: recorrido por la tradición sedera centenaria del municipio.
- Viñedos de Las Manchas (DO La Palma): paisaje de viñas volcánicas y bodegas donde probar los vinos locales.
El Paso concentra dos de los productos más representativos de la despensa palmera: el plátano de La Palma, con Denominación de Origen Protegida, y el vino de la subzona Las Manchas, integrado en la DO La Palma. El cultivo del plátano ocupa las zonas más bajas del municipio, donde el microclima y los suelos volcánicos dan a la fruta un sabor y una textura muy valorados dentro del sector agrícola canario.
La gastronomía del municipio se completa con otros productos de la huerta de interior —papas antiguas, castañas de los montes cercanos y quesos de cabra palmera— que suelen acompañar los platos tradicionales en las guachinches y restaurantes rurales de la zona, muchos de ellos con vistas al Valle de Aridane o a la Caldera de Taburiente.
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