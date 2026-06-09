El pueblo que guarda las raíces de Plex (24 años), el famoso youtuber viajero y pareja de Aitana: un espectacular patrimonio medieval y unas impresionantes vistas del río Duero
La tierra natal donde el famoso Youtuber nació es una de las localidades con más importancia histórica de la provincia de Zamora.
Daniel Alonso Agúndez, más conocido en internet como YoSoyPlex o Plex, es uno de los creadores de contenido más populares del momento por sus proyectos como sus viajes alrededor del mundo o su participación en la Velada del Año de Ibai. Aunque lleva desde los 16 años trabajando en YouTube y actualmente vive en Madrid junto a sus amigos, sus raíces están en Toro, un municipio de Zamora de aproximadamente 8.000 habitantes que destaca por su riqueza cultural, arquitectónica y vinícola.
Este pueblo no solo es su lugar donde nació, sino que también donde empezó a grabar sus primeros vídeos. Era normal verle grabar por las calles y el campo. Para su canal, el youtuber visitó una bodega familiar de su tío de la compañía Bodegas Copaboca junto a su pareja, la cantante Aitana.
El Youtuber no dudó en destacar uno de los productos más famosos de su tierra. “En mi pueblo, Toro, es muy típico el vino. Os invito a que, cuando vayáis a un restaurante, miréis de dónde es la botella; veréis que muchas veces es de Toro. Es un vino bastante famoso en España”.
Toro: uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de Zamora
Es un municipio y ciudad medieval, ubicado en plena vega del río Duero, a unos 33 kilómetros de la capital provincial y declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1963, donde su historia, patrimonio, y tradición se respiran en cada rincón.
Cuenta con un casco histórico con verdaderas joyas arquitectónicas como la Colegiata, un tesoro románico del Siglo XII que visitó Plex a su llegada a Toro, el alcazár, el edificio más antiguo de la Ciudad, el Monasterio de Sancti Spiritus el Real, la ermita de Santa María de la Vega y el puente mayor sobre el río Duero.
Latarce, más que una bodega
Esta bodega es un proyecto familiar y una de las más famosas de la zona, nació en el año 2006. Su principal objetivo era hacer vinos especiales y de buena calidad utilizando las uvas del campo de la zona. Además, tiene un restaurante con terraza al aire libre y salones grandes donde se celebran eventos como comuniones, bodas o comidas de empresas.
Son conocidos sobre todo por sus vinos tintos hechos con la uva típica de la región, llamada Tinta de Toro y sus vinos blancos. También elaboran otros productos tradicionales como el vermut.
- El refugio de Emilio Aragón (67 años) es un pueblo con 66 Bienes de Interés: un lugar que considera 'su particular paraíso' y de origen romano
- El refugio de Joan Manuel Serrat (82 años) es una isla de calas azul turquesa y bahías naturales del Mediterráneo: 'Es una ventana de inspiración y paz”
- El refugio de José Luis Perales (81 años) es un pueblo medieval de la España vaciada: 'Mi música está toda escrita allí y sigue siendo necesario para mí ir allí muy a menudo
- El castillo español que los expertos consideran uno de los mejor conservados de Europa: mantiene intactas sus murallas, torres y salas nobles más de cinco siglos después de su construcción
- El refugio de Candela Peña (52 años) es la isla más desconocida de Canarias: 'He vivido en esta isla cosas vitales tan importantes que ya forman parte de mi propia identidad
- El refugio de Joaquín Sabina (77 años) es una joya multicultural de la provincia de Cádiz: 'El único sitio donde no me siento un extranjero
- Los viajeros mayores de 60 años cada vez lo tienen más claro: estos son los 10 pueblos costeros de España donde mejor se vive el verano entre paseos junto al mar, gastronomía local y un ritmo de vida sin prisas
- Entramos en la ciudad donde mejor se come de Andalucía, conocida como “la capital mundial de las tapas”: una de sus grandes señas de identidad, con una cocina que fusiona la herencia árabe con las frutas tropicales