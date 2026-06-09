El pueblo que guarda las raíces de Plex (24 años), el famoso youtuber viajero y pareja de Aitana: un espectacular patrimonio medieval y unas impresionantes vistas del río Duero

Daniel Alonso Agúndez, más conocido en internet como YoSoyPlex o Plex, es uno de los creadores de contenido más populares del momento por sus proyectos como sus viajes alrededor del mundo o su participación en la Velada del Año de Ibai. Aunque lleva desde los 16 años trabajando en YouTube y actualmente vive en Madrid junto a sus amigos, sus raíces están en Toro, un municipio de Zamora de aproximadamente 8.000 habitantes que destaca por su riqueza cultural, arquitectónica y vinícola.

Los turistas visitan las calles y la Colegiata de Santa María la Mayor, una iglesia católica en Toro / Istock / Alberfb

Este pueblo no solo es su lugar donde nació, sino que también donde empezó a grabar sus primeros vídeos. Era normal verle grabar por las calles y el campo. Para su canal, el youtuber visitó una bodega familiar de su tío de la compañía Bodegas Copaboca junto a su pareja, la cantante Aitana.

El Youtuber no dudó en destacar uno de los productos más famosos de su tierra. “En mi pueblo, Toro, es muy típico el vino. Os invito a que, cuando vayáis a un restaurante, miréis de dónde es la botella; veréis que muchas veces es de Toro. Es un vino bastante famoso en España”.

Una de las provincias que más secretos esconde: por su belleza, por sus rincones mágicos y por ser la sede de algunos de los parajes más bellos de España. /

Toro: uno de los conjuntos histórico-artísticos más importantes de Zamora

Es un municipio y ciudad medieval, ubicado en plena vega del río Duero, a unos 33 kilómetros de la capital provincial y declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1963, donde su historia, patrimonio, y tradición se respiran en cada rincón.

Vista del río Duero a su paso por la ciudad de Toro en Zamora / Istock / Siur

Cuenta con un casco histórico con verdaderas joyas arquitectónicas como la Colegiata, un tesoro románico del Siglo XII que visitó Plex a su llegada a Toro, el alcazár, el edificio más antiguo de la Ciudad, el Monasterio de Sancti Spiritus el Real, la ermita de Santa María de la Vega y el puente mayor sobre el río Duero.

Colegiata de Santa María la Grande, en Toro / Istock / Majopez

Latarce, más que una bodega

Esta bodega es un proyecto familiar y una de las más famosas de la zona, nació en el año 2006. Su principal objetivo era hacer vinos especiales y de buena calidad utilizando las uvas del campo de la zona. Además, tiene un restaurante con terraza al aire libre y salones grandes donde se celebran eventos como comuniones, bodas o comidas de empresas.

Son conocidos sobre todo por sus vinos tintos hechos con la uva típica de la región, llamada Tinta de Toro y sus vinos blancos. También elaboran otros productos tradicionales como el vermut.