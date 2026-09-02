El pueblo gaditano donde Malú (45 años) se siente como en casa tiene una playa de 3 kilómetros y marismas protegidas: "El lugar donde más feliz he sido en mi vida"

María Lucía Sánchez Benítez, mejor conocida artísticamente como Malú, es una cantante, compositora y una de las voces más importantes de la música española. Desde muy pequeña el arte le corría por las venas, hija del gran Pepe de Lucía y sobrina del mismísimo Paco de Lucía, uno de los artistas más influyentes y conocidos del flamenco, empezó su carrera a la edad de tan solo 15 años, cuando el productor Jesús Yanes la escuchó cantar en una fiesta y la conectó rápidamente con la discográfica Pep's records.

Adriana Fernández

A pesar de haber nacido en Madrid el 15 de marzo de 1982, la artista tiene un vínculo muy fuerte con Algeciras, una ciudad de la provincia de Cádiz, tierra de origen de su padre y de su familia paterna. Durante un acto público en la Playa de El Rinconcillo, al inaugurar un mural cerámico en su honor, la cantante no dudó en recalcar el amor que siente hacia esta ciudad: "Es el lugar donde más feliz he sido en mi vida".

Algeciras en el centro. Provincia de Cádiz, Andalucía / Istock / photooiasson

Históricamente, Algeciras, se le llama “la isla verde”, debido a su nombre original en árabe, Al-Yazira al-Jadra. Esta ciudad es famosa principalmente por tener el puerto marítimo con mayor tránsito de mercancías de la península y por su posición clave en el Estrecho de Gibraltar. También es conocida por ser un enclave ecológico único, al estar rodeadas por dos parques naturales protegidos, como es el caso del Parque Natural del Estrecho y el Parque Natural de los Alcornocales, su posición estratégica convierte a la zona en uno de los corredores migratorios de aves e intercambio marítimo más importante del planeta.

Vista general de la ciudad de Gibraltar, Bahía de Algeciras / Istock / kamulka

Un paseo por la ciudad que vio crecer a la cantante

Algeciras es el corazón estratégico de la bahía gaditana que lleva su nombre y la puerta de entrada entre Europa y África, aunque no cuenta con ningún sitio catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental declarado por la Unesco en 2006 que conectan Andalucía con el norte de Marruecos. Dentro de esta maravillosa ciudad se encuentran auténticos tesoros arquitectónicos declarados Bien de Interés Cultural como la barroca iglesia de la Palma del siglo XVIII, el Parque Arqueológico de las Murallas Meriníes, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes situado al aire libre y que todavía conserva fortificaciones construidas en el siglo XIII durante el dominio benimerín.

Capilla de Europa en la Plaza Alta de Algeciras. Edificio barroco del siglo XVIII con una aguja a dos aguas / Istock / Ivan Lopez Gozalez

Otros de los lugares que merecen la pena es la vanguardista cúpula del Mercado de Abastos Ingeniero Torroja, aquí encontrarás una vibrante mezcla de comercio tradicional de Andaluz y productos del Estrecho de Gibraltar, desde sus mejores pescados y mariscos frescos hasta carnes y embutidos típicos de la zona. Su casco antiguo se encuentra en torno a la monumental Plaza Alta, decorada con azulejos trianeros, y el pintoresco Barrio de San Isidro, lleno de callejuelas empinadas, balcones floridos y fachadas con auténtica esencia andaluza.

, Mercado Central de Abastos. Cádiz, Andalucía, España. / Istock / photooiasson

Mucha playa y vitamina D

Si eres fan del mar, las tumbonas y de coger mucha vitamina D, las playas de Algeciras son perfectas para ti. La primera propuesta es la Playa de Getares, que la encontrarás entre los acantilados de Punta Getares y Punta de San García, en la bahía de Algeciras. Lo que más destaca de su playa en su entorno semiurbano, dentro del Parque Natural del Estrecho y por su amplia variedad de paisajes. Una de las playas más turísticas y concurridas de Algeciras, cuenta con una gran superficie de arena seca. Destaca por los búnkeres de los "Altares", integrados en el saliente rocoso de Punta Getares, la desembocadura estacional, del Arroyo del Lobo y la del río Pícaro.

El Dato Cuenta con una longitud de 2.600 metros, en la que de forma puntual se práctica surf, windsurf y kitesurf.

Uno de los mejores recuerdos que Malú tiene de su infancia es en la famosa Playa El Rinconcillo, que cuenta con 2800 kilómetros de longitud y se ubica en la llanura litoral entre la bajada del paseo litoral de la cornisa, tras la Punta del Rinconcillo, y la desembocadura del río Palomares, límite municipal en la Bahía de Algeciras. La característica principal de esta, una de las mejores playas de Algeciras, es que está dividida en dos tramos: un tramo urbano y otro natural. Dentro del tramo natural podrás disfrutar de las vistas que deja la desembocadura del río Palmones o río de las Cañas, respaldado por un bajo sistema dunar unidas a marismas profundas.