El pueblo de 2.000 habitantes donde el futbolista Fernando Torres (42 años) disfruta del verano está en la Costa da Morte: "Ha marcado mi vida entera"

Si hablamos de volver, los refugios personales no responden exclusivamente al lugar donde uno nace, también a aquellos destinos a los que inevitablemente se regresa, una y otra vez, sin ninguna razón en concreto, siempre con el mismo apego. Para el futbolista fuenlabreño Fernando Torres, Galicia es ese rincón de la península que ha hecho de sus veranos e infancia el vínculo de una vida.

Adriana Fernández

En el caso del Niño Torres, solo hicieron falta los 510 metros de Estordes, una playa coruñesa en el municipio de Cee, frente atlántico de la Costa da Morte en el noroeste de España, para que el atlético guarde en este pequeño municipio los recuerdos de su adolescencia, los orígenes de su familia, y la afición de su juego, sin filigranas, pero certero.

Costa Gallega en Cee, Galicia / Istock

Un madrileño con raíces gallegas

Nieto de sangre gallega, su abuelo explicaba en conversación con El Correo de Galicia la suerte de Torres con el norte galaico: "Ten vido por aquí moitas veces. Coñecéronse de neniños en Cee, porque o meu fillo Pepe e máis os pais da rapaza tiñan un piso no mesmo edificio para pasar as vacacións".

Playa de Estorde, Cee / Wikicommons/ Lameiro - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59841402

Una casualidad a la que debe dos de sus grandes pasiones, su familia, como el mismo aseguraba para la revista Elle: "Mi novia es imprescindible en mi vida. La conocí en Estorde, Galicia”; y la pasión por el futbol, según contaba en Jot Down Cultural Magazine.

Playa de Estorde / Wikicommons/Ceraunnos - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=170162409

“Galicia ha marcado mi vida entera. De ahí es mi padre, allí conocí a mi mujer, nació mi hija… Cada verano suponía el momento que estaba deseando que llegara desde que se acababa agosto. Por la mañana iba a la playa de Cee con mis amigos y por la tarde al pabellón de Corcubión a apuntarnos a los torneos”, recordaba, “ese mes lo pasaba increíble”.

Corcubión, Galicia / Istock

De arena blanca, aguas tranquilas y resguardado del viento, este milagro de calma en medio del caos del Finis Terrae supone mucho más que una playa, o parada de paso entre Corcubión y el Fin del Mundo, se trata de una región histórica, y prehistórica, que remonta su origen y primeros vestigios al 4.500 a.C., probado en el hallazgo de túmulos funerarios; pero también su evolución hasta el siglo XV y los puertos balleneros que, se cree, dan nombre a la región (del latín cetus), en una extensión de historia a lo largo de su geografía que, desconocida, brilla desde las sombras de sus acantilados.

Finisterra, Galicia / Istock

Todo lo que no te puedes perder del municipio de Cee

Siguiendo la pista del futbolista, Corcubión responde a ser el municipio con menor extensión de la provincia, un dato que no le ha impedido convertir su casco antiguo en Bien de Interés Cultural (BIC), declarado en 1985 por su interés turístico, contando con monumentos como la iglesia románica de San Marcos, datada en el siglo XII, o la Iglesia de la Redonda, con fecha en el siglo XIII.

Cruceiro en Corcubión / Wikicommons/Luis Miguel Bugallo Sánchez (User:Lmbuga) - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15648845

Asimismo, el municipio forma parte de la Red Natura 2000 gracias a la playa de la Ría de Lires, debido a su biodiversidad, siendo el destino perfecto para el avistamiento de aves migratorias y senderismo; en este contexto no es solo la tierra que pisas, también el cielo que la cubre, convertido en destino Starlight, ideal para el avistamiento de estrellas.

Camino de Fisterra / Wikicommons/Lameiro - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59826519

El municipio, por supuesto, puede visitarse de manera individual, aunque te recomendamos agrandar la aventura y recorrer este y sus adyacentes en el Camino de Santiago Finisterra-Muxía, declarado, junto al resto de variantes, Patrimonio de la Humanidad.

Porductos típicos de mar, cangrejo, ostras y percebes. / Istock

Además, en tu paso por la zona, no olvides parar a comer en el que se ha convertido representante de Galicia en la red de Pueblos Gastronómicos de España, con una oferta que recorre desde la riqueza del Atlántico, con pulpo, marisco fresco, abadejo o calderadas, hasta la cocina de interior, rica en carnes como la ternera, o sus contundentes platos de cuchara. Eso sí, si su cocinea tiene un ganador, ese son sin duda los percebes, reconocidos como unos de los más valorados del mundo.