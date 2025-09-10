El pueblo más feliz de España está en Andalucía: “Una filosofía de vida única”
Otros dos municipios andaluces ocupan el segundo y tercer lugar de este podio que escogen las mejores localidades para vivir.
Es habitual que Andalucía figure en listados y rankings que la sitúan como una de las regiones de España, Europa y el mundo predilecta para visitar y vivir. Buen clima, casi 1.000 kilómetros de costa, un patrimonio histórico y cultural único, parajes naturales de belleza sin igual, una gastronomía de referencia… Las cualidades y valores de la comunidad son bien conocidos.
Ahora, un estudio suma un mérito más y sitúa a un pueblo andaluz como el más feliz de España para vivir. Es la conclusión a la que ha llegado la investigación realizada por YouGov para Azucarera, que escoge las localidades más felices para vivir en diferentes países.
En el caso de España, el podio está copado por pueblos situados en el sur, concretamente en Andalucía. Entre sus cualidades destacan el clima, la gastronomía y la proximidad al mar… elementos que según los responsables del estudio contribuyen positivamente al bienestar y, por lo tanto, a la felicidad.
Un paraíso en la costa de Cádiz
La localidad escogida como el pueblo más feliz de España para vivir es Chipiona, en Cádiz. “Su gente, su clima, su filosofía de vida y saber vivir únicos y su gastronomía son solo algunos de los motivos por los que los entrevistados han seleccionado el municipio costero gaditano, mientras que su belleza, su entorno natural, su gente o su patrimonio cultural han sido los puntos fuertes”, según el estudio.
La localidad es famosa también por sus kilómetros de extensas playas y por el Faro de Chipiona, el más alto de todo el país con una altura de 62 metros. Entre sus destacados se encuentra la Playa de la Regla, con más de un kilómetro de largo y galardonada con la distinción de Bandera Azul.
La felicidad de vivir en Málaga
Completan el podio las localidades malagueñas de Ronda y Nerja. De ambas localidades se destaca, además de su singular belleza, y atractivo patrimonial, su ambiente hospitalario. Ronda es uno de los pueblos blancos más conocidos y reconocidos Su desfiladero de El Tajo es una de las imágenes más conocidas y reconocidas de Andalucía.
Por su parte, Nerja destaca por el Balcón de Europa, uno de los iconos del litoral malagueño y uno de los miradores junto al mar más famoso de la región. Además, este municipio malagueño cuenta con algunas de las mejores playas de la región, calas escondidas y parajes salvajes que lo convierten en uno de los mejores destinos de la zona.
