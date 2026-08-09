El pueblo español donde nació el primer hombre que dio la vuelta al mundo es perfecto para recorrer a pie: un monte con forma de ratón, txakoli y un casco medieval junto al mar

La historia de Juan Sebastián Elcano, el marino que completó la primera vuelta al mundo tras la expedición iniciada por Fernando de Magallanes y regresó a España al mando de la nao Victoria, comenzó en una pequeña villa marinera de la costa guipuzcoana.

Los viñedos de Getaria / Istock / Salima Senyavskaya

Cinco siglos después, ese mismo lugar mantiene el perfil inconfundible del monte de San Antón, conocido como el 'Ratón de Getaria', los viñedos que producen el txakoli más famoso del País Vasco y un casco histórico que apenas necesita coche hacen de Getaria sea uno de esos lugares que se disfrutan caminando, sin prisas y con el mar siempre a la vista.

Adriana Fernández

La villa donde comenzó la historia de Juan Sebastián Elcano

La relación entre Getaria y Juan Sebastián Elcano aparece desde que pisas el centro histórico. La villa recuerda a su vecino más universal con monumentos, placas y espacios dedicados a quien regresó a España tras completar una de las mayores expediciones marítimas de todos los tiempos.

Elcano nació aquí hacia 1486, en una localidad cuya vida siempre estuvo ligada al mar. Durante siglos, el puerto fue el motor económico del municipio y la navegación formó parte del día a día de muchas familias, por lo que no es de extrañar que aquel joven se animase a embarcarse en lo que terminó siendo la expedición que cambiaría para siempre la historia de la exploración.

Puerto de Getaria / Istock

Las calles estrechas de casco antiguo desembocan en pequeñas plazas, soportales y edificios de piedra que permiten recorrer la localidad prácticamente sin tráfico. Entre ellos destaca la iglesia de San Salvador, uno de los templos góticos más singulares del País Vasco por estar parcialmente construido sobre un pasadizo que atraviesa la calle.

Iglesia de San Salvador, Getaria, País Vasco / Istock / Lukasz Janyst

Todo puede recorrerse caminando en muy poco tiempo, por lo que la visita es bastante tranquila y na experiencia nada tiene que ver con la de otros destinos turísticos del Cantábrico.

Pero si hay una imagen inseparable de Getaria es la del monte San Antón. Un estrecho istmo une este antiguo islote con el casco urbano y, si lo ves de lejos, su perfil recuerda claramente a un ratón tumbado junto al mar. (de ahí el apodo de 'Ratón de Getaria').

Carretera en la costa de Gipuzkoa y Getaria. / Istock / Poliki

La cima puede alcanzarse a través de un sendero que atraviesa el monte y ofrece vistas abiertas sobre la bahía, los acantilados y buena parte de la costa vasca. A los pies del monte se encuentran también pequeñas playas protegidas por el relieve de la bahía.

Txakoli y viñedos que llegan hasta el mar

Viñedos en Getaria / Istock

Tu viaje no estaría completo si no te detienes en otro de los grandes protagonistas de Getaria: el txakoli. La localidad da nombre a la Denominación de Origen Getariako Txakolina, cuyos viñedos cubren buena parte de las laderas que rodean el municipio. El paisaje cambia completamente respecto al de otras regiones vinícolas españolas, ya que aquí las cepas aparecen muy cerca del Cantábrico.

La postal es espectacular y puedes contemplarla desde los caminos que rodean la villa o a través de bodegas que organizan recorridos y catas para conocer de cerca la elaboración de este vino.