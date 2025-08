Este pueblo costero tiene las playas más inteligentes de España: los usuarios conocen el estado del mar, la ocupación y el clima en tiempo real

Los creadores de esta aplicación definen una playa inteligente como un escenario tecnológico donde se desarrollan actividades directamente relacionadas con el mar, como pueden ser náuticas (fondeos, navegación, plataformas, etc.) o deportivas (buceo, snorkel, natación, etc.), y con la zona de arenal, como la prestación de servicios (chiringuitos, zonas de hamacas, clubes deportivos, etc.), paseos marítimos y zonas de servicios por cercanía (restaurantes, zonas de ocio, oficinas de información, servicios de seguridad, vigilancia y socorro, etc.).