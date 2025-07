Este es el pueblo costero español que quiere imitar a Venecia cobrando a los turistas por entrar

Con estos datos, Sitges se estaría planteando implantar una medida similar a la de Venecia, consistente en cobrar a aquellos visitantes que no se hospedan allí. Si bien en algunos sentidos es positivo recibir turistas, para los locales no suele ser así, que se encuentran enormes colas en restaurantes y monumentos, así como playas a rebosar y aparcamientos llenos. La fama de Sitges seguirá creciendo pero, por el momento, no hay que pagar entrada para conocerlo.