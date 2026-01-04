¿Cuál es el pueblo de Castilla y León más visitado por los turistas?

Castilla y León es tierra de historia, paisaje y pueblos con encanto que atraen a visitantes de toda España y del extranjero. No hay pueblo malo para visitar aunque dentro de la oferta rural hay un pueblo que se lleva la palma por el gran atractivo que encuentran en él los turistas, dadas las últimas visitas. Hablamos de Pedraza, en Segovia, reconvertido en uno de los destinos más visitados de toda la comunidad autónoma gracias a la fama que va adquiriendo por su patrimonio medieval hasta el punto de que la propia Inteligencia Artificial lo reconoce como "el más atrayente".