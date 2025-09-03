El pueblo más barato de España para alquilar una casa en la playa está en Murcia
Es una de las pocas localidades del país donde todavía se puede disfrutar de un mes de retiro vacacional económico.
Refrescarse en el mar y disfrutar del ambiente costero es una de las elecciones más comunes durante los meses de verano, especialmente entre quienes desean escapar del intenso calor urbano. Muchos viajeros valoran la posibilidad de alquilar un apartamento cerca de la playa, tanto para escapadas cortas como para vacaciones prolongadas y económicas. En este tipo de decisiones, el precio suele ser el factor clave.
El mercado inmobiliario experimenta un notable incremento en la demanda durante los meses de verano, especialmente en las localidades costeras. Según un informe de Tecnitasa, se prevé que este verano sea el más caro de la historia para alquilar apartamentos en primera línea de playa, con un precio medio de 2.500 euros por quincena en agosto. Este aumento de precios obliga a muchos a buscar alternativas más asequibles que se ajusten a sus presupuestos.
La localidad de playa más barata para alquiler este verano está en Murcia
A pesar del alza general en los precios, todavía es posible encontrar destinos más económicos. Según el informe de Tecnitasa del pasado año 2024, el pueblo de Águilas, en la Región de Murcia, se destaca como el más barato para alquilar una casa en la playa este verano. Esta localidad, ubicada en el punto más meridional de la región, ofrece varias opciones de alquiler a precios accesibles como alquileres a 700 euros la semana en la Isla del Fraile; 600 euros en Calabardina o 550 euros a la semana por un piso de 90 metros cuadrados en la Playa de La Colonia.
Además de ser un destino económico, Águilas ofrece una diversa variedad de actividades y lugares de interés para los visitantes. Por ejemplo, el Castillo de San Juan de Águilas, una construcción con raíces en la época cartaginesa, que se fue ampliado y fortificado en el siglo XVIII y que ofrece una vista impresionante de la costa; las termasr omanas de Águilas: unos restos arqueológicos de baños romanos del siglo I d.C., que incluyen una parte del caldarium, utilizado como sala de baños calientes; o la famosa isla del Fraile, con vestigios romanos y ruinas del siglo XX, esta isla es un lugar fascinante para explorar.
Entre las playas destacadas de Águilas encontramos La Colonia, La Carolina que forma parte del paisaje protegido 'Cuatro Calas' y es un rincón virgen del Mediterráneo; y la playa Calabardina, Con un ambiente animado y características ideales para disfrutar del Mediterráneo, esta playa urbana es muy popular durante la temporada alta.
Síguele la pista
Lo último