El pueblo más barato de España para alquilar una casa en la playa está en Murcia

A pesar del alza general en los precios, todavía es posible encontrar destinos más económicos. Según el informe de Tecnitasa del pasado año 2024, el pueblo de Águilas, en la Región de Murcia, se destaca como el más barato para alquilar una casa en la playa este verano. Esta localidad, ubicada en el punto más meridional de la región, ofrece varias opciones de alquiler a precios accesibles como alquileres a 700 euros la semana en la Isla del Fraile; 600 euros en Calabardina o 550 euros a la semana por un piso de 90 metros cuadrados en la Playa de La Colonia.