El pueblo de Ávila que enamoró a Camilo José Cela y ofrece casas desde 15.000 euros: el secreto mejor guardado de Gredos

Ubicado a 1.139 metros de altitud, entre la Sierra de Gredos y el río Tormes, el pequeño municipio de Bohoyo, en la provincia de Ávila, se erige como una de las joyas desconocidas del Alto Tormes. Con apenas 214 habitantes, según datos publicados por el INE en 2024 y formado por las localidades de Bohoyo, Navamediana, Navamojada y Los Guijuelos, este rincón de Castilla y León es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza, el senderismo y el turismo rural con historia, que además busquen cambiar de vida y apostar por vivienda asequible y empleo rural.