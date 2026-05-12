El pueblo de 60 habitantes con calles empedradas que se ha convertido en el refugio discreto del legendario Zinedine Zidane: una formidable casa de tres plantas, patrimonio minero y migas tradicionales que saben a gloria
Una pedanía a solo unos kilómetros del Cabo de Gata que no tiene playa ni vistas al mar.
Cuesta creer que una leyenda del fútbol mundial como Zinedine Zidane haya elegido una pedanía de menos de cien habitantes para establecer ahí su refugio personal. Un lugar completamente alejado de los focos, del lujo y del glamour pero que, sin embargo, lo tiene todo para la estrella internacional. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que está en España.
Cualquiera podría pensar que una celebridad del deporte como Zidane tendría su refugio habitual en alguna isla paradisíaca, o en alguna gran ciudad. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque el francés, como se le conoce cariñosamente, se ha dejado deslumbrar por un lugar que casi no sale ni en los mapas.
Ni siquiera Wikipedia le dedica más de un par de líneas a la localidad en la que Zidane ha levantado una casa de tres plantas para pasar temporadas con su familia. Un pueblo remoto de la Andalucía profunda que ni siquiera tiene mar.
Un lugar tranquilo de pasado minero
El lugar del que estamos hablando es El Chive, una pedanía situada a 70 kilómetros de Almería capital y a solo 30 kilómetros de una ciudad tan turística y conocida como Mojácar. Es un lugar más que tranquilo, aunque en el pasado fue un lugar con una actividad económica vibrante.
La zona tuvo un auge especial a finales del siglo XIX, cuando se convirtió en un enclave minero. El entorno del Coto Peón, en la sierra de los Filarbes, fue un lugar de extracción de hierro, y la gente del pueblo todavía lo recuerda, igual que parte de su arquitectura popular y la memoria colectiva.
El rincón perdido de Almería que ha enamorado a Zidane
El pueblo, un puñado de calles pertenecientes a la localidad de Lubrín (de unos 1.400 habitantes), tiene un vínculo emocional con su mujer, Verónique Zidane. Resulta que sus apellidos antes de contraer matrimonio con el futbolista eran Fernández Ramírez (más española, no se puede) y tiene explicación: sus padres son de origen almeriense, un matrimonio que emigró a Francia en los años 60.
Dicho esto, es fácil adivinar cuál es el origen de la familia de Verónique. Eso explica que una estrella de la talla de Zizou, que este año se pone al frente de la Selección Francesa de Fútbol como entrenador, haya acabado adquiriendo una vivienda en un lugar tan remoto de la Almería profunda en el que casi no hay de nada (de hecho, algunas calles de la pedanía están sin asfaltar).
Lo que sí hay son buenas migas. De hecho, es uno de los platos más populares de Almería, y hay una empresa en Lubrín que las comercializa, envasadas y precocinadas, con venta directa en toda España (están incluso en Amazon). Es, posiblemente, lo más famoso de Lubrín, con permiso de la casa de Zidane.
El Cabo de Gata a solo unos kilómetros
Se trata de un cortijo de tres plantas, de aspecto modesto y color crema. Como la típica vivienda unifamiliar sin demasiado glamour ni brilli brilli (nada que ver con las casas que los futbolistas levantan en urbanizaciones de lujo como La Finca, en Madrid, sin ir más lejos).
Pero hay algo que hace que este lugar sea único: y es su cercanía a las majestuosas playas del Cabo de Gata, a solo unos kilómetros de la casa de Zidane en la provincia de Almería. Se sabe que el parque natural es uno de los lugares que el futbolista visita cuando está de vacaciones en su casa almeriense.
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