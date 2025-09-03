Cuando el propósito es la desconexión total de la tecnología: así son los viajes neoluditas

A la hora de potenciar esa hiperdesconexión, los smartphones quedan fuera de la ecuación: se viaja sin códigos - no hay necesidad de generar un check in, ya que vas a la estación y compras tu billete -; se utilizan mapas físicos para llegar a un destino, y el wifi es un viejo conocido que no viaja contigo, por lo que la exploración del lugar se basa todo el tiempo en el arte de dejarse sorprender sin consultar guías, lugares o spots de Instagram.