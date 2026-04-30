Confirmado: Estados Unidos y Europa prohíben definitivamente llevar este objeto electrónico en el equipaje facturado

Con el verano acercándose, cada vez son más las personas que ya están empezado a organizar sus viajes para los próximos meses. Ahora bien, elegir el destino y ordenar el itinerario es importante, pero hay algo que también merece una buena preparación previa pero que la mayoría suele dejar para última hora: hacer la maleta.

Hay un objeto que no se puede llevar en bodega / Istock / Mikhail Blavatskiy

Siempre pasa lo mismo, piensas que te va a entrar todo y luego te encuentras la noche antes del vuelo cerrándola con esfuerzo. La ropa va por temporadas, pero hay cosas que se llevan sea la época del año que sea. Un claro ejemplo son los dispositivos electrónicos, porque, ¿qué hacemos sin ellos?

Adriana Fernández

Está terminantemente prohibido

El mundo lo tiene claro: hay que tener mucho cuidado con este tipo de dispositivos. Por eso, se ha prohibido llevar las baterías portátiles o power banks en el equipaje facturado. Es obligatorio que, si quieres llevar a tu viaje una batería de ese estilo, la lleves contigo en el equipaje de mano. Si no, el riesgo podría ser mortal.

La razón de esta norma es que pueden sobrecalentarse y soltar chispas, provocando un incendio en el avión. Si esto sucede en la cabina de pasajeros va a ser mucho más sencillo para los azafatos controlar el incendio y garantizar la seguridad de todas las personas volando, pero si pasa en bodega la tarea se vuelve mucho más complicada.

Batería portatil / Istock / shisheng ling

Desde el 27 de marzo de 2026, la Organización de Aviación Civil Internacional ha prohibido el uso de las baterías portátiles dentro del avión. En el aeropuerto sí que se pueden utilizar, pero una vez subas al avión está terminantemente prohibido ya sea usarlas con tu dispositivo o cargarlas en un enchufe.

Además, la Organización de Aviación Civil Internacional también ha establecido como medida de protección que cada persona va a poder llevar hasta un máximo de 2 baterías de litio. La batería ha de tener una potencia máxima de 100 Wh. Si quieres llevar (en el equipaje de mano, por supuesto) una que tenga entre 100 y 160 Wh, has de pedir una autorización previa a la aerolínea con la que viajes.

Todas estas medidas son por seguridad. Por eso, tenlas en cuenta a la hora de organizar tus maletas y equipaje de mano. Los dispositivos electrónicos deben ir siempre contigo para evitar cualquier tipo de riesgo. Si tienes cualquier otra duda según organizas las maletas, recuerda consultar la normativa de tu aerolínea.