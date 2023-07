Los productos de BioBambú que te acompañarán este verano

El hilo dental es un producto de higiene que utilizan miles de personas casi a diario, pero por desgracia está hecho con materiales muy contaminantes. Por ello, BioBambú ha lanzado un hilo dental de seda 100% natural con cera vegetal candelilla que asegura un 0% de plástico en su producción. Este elemento viene recogido en un frasco de cristal recargable sostenible y no contaminante para el medio ambiente y su formato sin sabor es suave y resistente e incluye aproximadamente 30 metros. Esta alternativa Zero waste debería estar en todos los hogares del mundo y no puede faltar en tu neceser para estas vacaciones.