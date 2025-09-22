VIAJAR celebra su IV Edición de los Premios Viajar

La conducción del evento ha corrido a cargo de la periodista Fátima Iglesias, cuya experiencia y cercanía ha conquistado a los presentes. Del mismo modo, no han querido perderse esta cita rostros como Noelia Bonilla, el chef Jesús Sánchez o Matías Ferreira, entre otros. Entre las personalidades relevantes del sector que han asistido a la gala, se encontraban el Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y la Secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, quienes se han encargado de subrayar con su presencia la relevancia de estos galardones en la agenda institucional. Para clausurar el acto, el Ministro Jordi Hereu ha dedicado unas palabras: “Felicitar a la revista VIAJAR porque es un placer que aún existan revistas. Me parece un formato con el que uno se informa de la rabiosa actualidad. Creo que el formato revista es para disfrutar y evidentemente la revista VIAJAR ha sido siempre un transmisor de este enorme placer del hombre, desde la humanidad, que es viajar: conocer realidades diferentes y disfrutar a través de la experiencia de viajar”. Lo hacéis desde el año 1978 y por lo tanto sois revista decana, y ahora, evidentemente, con formato digital, habéis sabido construir, también a través del Club VIAJAR, una comunidad de personas apasionadas y fascinadas por el hecho de viajar”.