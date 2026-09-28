Los Premios Turismo reconocen el impulso de Alicante como destino del Mediterráneo

Alicante puede explicarse de muchas maneras, pero pocas actividades permiten recorrer al mismo tiempo tantos de los elementos que definen la provincia como lo hace el turismo. Está en sus playas y en sus hoteles, pero también en la gastronomía, las fiestas, el patrimonio, el deporte, los espacios naturales, los congresos, los cruceros que llegan al Puerto o los millones de viajeros que cada año atraviesan el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández.

Detrás de todo ello existe una extensa red formada por empresas, trabajadores, profesionales, instituciones y administraciones que contribuye cada día a construir el destino. Precisamente ese esfuerzo colectivo ha sido el protagonista de la segunda edición de los Premios Turismo, organizados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, que reunió ayer en el Museo The Ocean Race, en el Puerto de Alicante, a representantes de diferentes ámbitos de una de las grandes industrias de la provincia.

La cita sirvió para reconocer el talento, la innovación, la calidad y el compromiso de quienes contribuyen a reforzar la posición de Alicante como uno de los grandes destinos turísticos del Mediterráneo. El lugar elegido para la entrega permitió también poner el foco en la estrecha vinculación de Alicante con The Ocean Race y en el papel de los grandes acontecimientos deportivos como elementos de promoción internacional del destino.

Richard Brisius, Race Chairman de The Ocean Race, destacó precisamente esa relación con una ciudad que se ha convertido en parte de la historia reciente de la competición. «Alicante es parte de nuestro ADN, es parte de la familia de The Ocean Race. Todo empieza aquí: la Vuelta al Mundo empieza desde Alicante, llegan todos los equipos internacionales y se hacen todos los preparativos», señaló.

Los asistentes a la gala durante su visita al Museo The Ocean Race. / ALEX DOMINGUEZ

Una relación que, recordó, se prolonga ya durante casi dos décadas y que volverá a tener un momento destacado con la próxima salida desde la ciudad. «Llevamos casi 20 años aquí y estamos muy orgullosos de que Alicante sea parte de la familia de The Ocean Race», afirmó Brisius.

El responsable de la competición incidió además en dos conceptos estrechamente vinculados a la evolución tanto de la regata como del propio turismo: innovación y tecnología. «Siempre han estado presentes dentro del ADN de The Ocean Race», afirmó, antes de poner como ejemplo la transformación experimentada por las embarcaciones hasta los actuales barcos equipados con foils y tecnología de última generación.

Pero la competición mira también hacia la conservación del entorno en el que se desarrolla. «El principal motivo por el que hacemos esto es proteger y promover la salud del océano. Es parte de nuestro ADN, es nuestro campo de regatas», explicó Richard Brisius, quien recordó el trabajo científico y educativo que acompaña a la prueba.

Innovación para proyectar el destino

La combinación de competición, sostenibilidad e innovación fue recogida también durante la apertura institucional por Juan José Cortés, director general de Innovación de la Generalitat Valenciana, quien utilizó una comparación especialmente gráfica para definir el potencial tecnológico que rodea a The Ocean Race.

«Yo a The Ocean Race la considero una pequeña NASA», afirmó Cortés. «Desde el diseño hasta los equipos y la estrategia, es un living lab», añadió, destacando la capacidad de la competición para funcionar como un espacio de experimentación en el que conviven tecnología, ciencia, deporte y protección del medio marino.

El director general de Innovación situó además los grandes eventos como una herramienta de proyección turística y económica. «Citas como The Ocean Race permiten mostrar al mundo nuestra capacidad organizativa, nuestro talento y la fortaleza de un destino mediterráneo abierto, innovador y preparado para acoger acontecimientos de alcance internacional», señaló.

En esa estrategia, la próxima salida de la regata desde Alicante ofrecerá de nuevo un escaparate internacional. Para Cortés, supondrá «una nueva oportunidad para atraer visitantes, impulsar la actividad económica y reforzar el posicionamiento de la Comunidad Valenciana como un territorio vinculado al deporte, al mar y a la sostenibilidad».

Un turismo que crece y se transforma

Los premios llegan además en un momento de elevada actividad para el turismo alicantino. Entre enero y agosto, el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró más de 14,7 millones de pasajeros, cerca de un 10% más que durante el mismo periodo del año anterior. Solo durante agosto pasaron por sus instalaciones más de 2,3 millones de viajeros.

Los alojamientos también han vivido un verano marcado por una elevada demanda. La ciudad de Alicante terminó agosto con un 95% de ocupación, una cifra considerada prácticamente un «lleno técnico».

Así lo recordó Pedro de la Torre Quero, director de zona de Cajamar, durante su intervención. «Cuando hablamos de turismo solemos hablar de cifras, visitantes, ocupación o tecnología, y la verdad es que son muy importantes, pero detrás de cada cifra hay algo mucho más valioso: hay personas», aseguró. Personas, añadió, «que cada mañana levantan la persiana en un hotel, un restaurante o una institución; personas que reciben, cuidan cada detalle y apuestan por este territorio». Una reflexión especialmente ligada a la filosofía de unos galardones concebidos para poner nombres propios al crecimiento del sector.

Sostenibilidad y Mediterráneo

El primero de los reconocimientos de esta segunda edición, el Premio al Turismo Sostenible y la Recuperación del Mediterráneo, ha sido para Estimar Hotels, poniendo el foco en una forma de entender la actividad turística en la que la protección del entorno forma parte de la propia experiencia. El galardón fue entregado por Nuria Montes, secretaria general de HOSBEC, y recogido por Sergio Baudot, CCO de Estimar Hotels.

La cita reunió a empresas, profesionales del sector, instituciones y administraciones. / ALEX DOMINGUEZ

La sostenibilidad también protagonizó el segundo reconocimiento de la mañana, aunque desde una perspectiva especialmente ligada al impacto que las actividades generan en su entorno más próximo. El Premio al Compromiso Medioambiental y Huella Local recayó en Silvoturismo, poniendo en valor la relación entre turismo, paisaje y territorio. Salvador Huertas, gerente de Audi Motor Pacífico, fue el encargado de entregar el reconocimiento a Arturo Collados, director general de Silvoturismo.

Dos premios que reflejan hasta qué punto la sostenibilidad ha dejado de entenderse como un elemento complementario para convertirse en uno de los ejes de la transformación turística.

Cortés puso también el acento en esta evolución. «En Alicante este sector trasciende el sol y playa con una oferta diversa que integra gastronomía, cultura, patrimonio, naturaleza, deporte, congresos y eventos», señaló el director general de Innovación, para quien los proyectos premiados representan «la capacidad de evolucionar, diversificar y mejorar de manera constante la experiencia de quienes nos visitan».

Hoteles y turismo familiar

Otro de los grandes pilares de la industria alicantina es su oferta alojativa, que continúa creciendo, renovándose y adaptándose a perfiles de visitantes cada vez más diversos.

El Premio al Desarrollo Hotelero Premium Costa Blanca Norte reconoció a Alicante Global Group, destacando su apuesta por ampliar y diversificar la oferta hotelera vinculada a la calidad y al segmento premium. Gloria Navarro, directora de Promoción y Comunicación del Patronato de Turismo Costa Blanca, entregó el premio a Jorge Juan Blay, director comercial de Alicante Global Group.

La oferta de alojamientos continuó siendo protagonista con una categoría directamente relacionada con uno de los segmentos históricos de la Costa Blanca. El Premio al Mejor Destino Vacacional Familiar fue para Magic Costablanca, por una propuesta que combina alojamiento, servicios, experiencias y entretenimiento dirigidos a diferentes generaciones. El galardón fue entregado por Pedro de la Torre, director de zona de Cajamar, y recogido por María García, directiva de Magic Costablanca.

Deporte, mar y protección del entorno

Pocos lugares podían resultar más adecuados que el Museo The Ocean Race para entregar el siguiente reconocimiento. El Premio al Compromiso con el Deporte y el Medioambiente fue para el Club Náutico Santa Pola, distinguiendo un proyecto que combina la promoción de la actividad deportiva con la relación y protección del entorno marino. El reconocimiento fue entregado por Luís Perea, director general de Terra Natura, a José Luís Martínez-Latour, presidente del Club Náutico Santa Pola.

La categoría refleja otra de las posibilidades que ofrece el territorio alicantino. Su costa no es únicamente un espacio para el descanso, sino también escenario para la vela, los deportes náuticos y numerosas actividades al aire libre que permiten generar actividad turística durante diferentes momentos del año.

Cultura y gastronomía

La cultura y el entretenimiento se han convertido en potentes herramientas para atraer visitantes y proyectar internacionalmente un territorio. El Premio a la Proyección Internacional de la Cultura y el Entretenimiento recayó en PBF Entertainment, reconociendo su capacidad para proyectar talento, creatividad y experiencias más allá de nuestras fronteras. Estefanía Esteve Vicens, directora financiera y responsable de Relaciones Institucionales del Museo The Ocean Race, entregó el galardón a Nando Coderch, CEO de PBF Entertainment.

Y si hay un elemento inseparable de la experiencia turística alicantina es su gastronomía. Los productos, los arroces, los restaurantes, las barras y toda la cultura construida alrededor de la mesa son también una forma de conocer el territorio. Por ello, el último galardón de esta edición, el Premio a la Excelencia Gastronómica, fue concedido al Grupo Nou Manolín, reconociendo una trayectoria estrechamente ligada a la restauración alicantina. El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, entregó el reconocimiento a Carlos y Sílvia Castelló, de Grupo Nou Manolín.

Reconocer el presente para construir el futuro

Estos premios hacen visible el trabajo que existe detrás de uno de los principales motores económicos de la provincia y reconoce proyectos y trayectorias que contribuyen a mejorar la calidad y competitividad del destino. También Juan José Cortés, director general de Innovación, incidió en la dimensión colectiva de los galardones. «Detrás de cada uno de estos reconocimientos, hay ilusión y un firme compromiso con el turismo de Alicante, de la Costa Blanca y de toda la Comunidad Valenciana», señaló.

Audi Motor Pacífico, uno de los colaboradores de estos premios, estuvo presente en el acto con el modelo Q4 etron Sportback, un Launch Edition performance con una potencia de 282 CV, y el Q6, una versión Sportback Black line e-tron quattro con una potencia de 428 CV. / ALEX DOMINGUEZ

La edición de este año cuenta con el impulso de Grupo Cooperativo Cajamar, HOSBEC y Terra Natura, además de la colaboración de The Ocean Race, Audi Motor Pacífico, el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi y el Ayuntamiento de Benidorm.

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La jornada concluyó con un cóctel frente al Mediterráneo, precisamente el escenario alrededor del que durante décadas se ha construido buena parte de la historia turística de la provincia

Fuente: Información