PortAventura World en familia: responde a este cuestionario y entra en el sorteo de una experiencia inolvidable en PortAventura World

¿Puede un mismo lugar gustar a un abuelo nostálgico, una madre en busca de la relajación, una adolescente que ama las emociones fuertes y dos pequeños exploradores? Esta familia está a punto de comprobarlo en un recorrido por PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. Sigue sus pistas, participa en el juego interactivo y entra en el sorteo de una escapada familiar al resort.

Después de recorrer PortAventura World desde la mirada de tres generaciones diferentes, llega el momento de hacer balance. ¿Qué han aprendido nuestros protagonistas? Y, sobre todo, ¿habrás conseguido reunir todas las pistas del juego?

Aquellos que contesten correctamente al formulario entrarán en el sorteo de una escapada de dos días y una noche a uno de los Hoteles de PortAventura World (habitación cuádruple) con desayuno, parking y entradas a PortAventura Park y Ferrari Land.

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