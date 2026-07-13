PortAventura World en familia: diario de Sofía, "conocí a Epi y Blas"

¿Puede un mismo lugar gustar a un abuelo nostálgico, una madre en busca de la relajación, una adolescente que ama las emociones fuertes y dos pequeños exploradores? Esta familia está a punto de comprobarlo en un recorrido por PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. Sigue sus pistas, participa en el juego interactivo y entra en el sorteo de una escapada familiar al resort.

Cuando mis padres nos preguntaron qué era lo que más nos apetecía hacer en PortAventura World, mi hermano Miguel contestó que buscar tesoros, mi hermana mayor dijo que subir a todas las montañas rusas y yo elegí Sésamo Aventura.

Después de unas vueltas por el parque, por fin llegamos. Todo era color. Había música y personajes que había visto en la tele de pequeñita. Alicia dijo que parecía una pequeña Port Aventura Park, con atracciones como las de otras zonas del parque.

Primero entré en Street Mission, donde descubrí que había desaparecido una galleta gigante y necesitaban ayuda para encontrar al culpable. Subimos a un taxi y nos convertimos en detectives buscando pistas por las calles de Sesame Street. Conseguí muchos puntos, pero mi padre se lo tomó muy en serio y aseguraba que él era el ganador.

También me gustó mucho El árbol mágico. Parecía salido de un cuento. Mi abuelo dijo que medía 12 metros de altura. Intenté imaginar cuánto sería eso, y decidí que era tan alto como varios edificios juntos.

Después fuimos a Polynesia. Había muchos árboles y cabañas. Mi madre dice que le encantó pasear por esas islas del Pacífico. A mí también. Pero sobre todo me gustó subir a Tutuki Splash, una barca que sube junto a un volcán y luego baja a toda velocidad formando una ola de agua enorme con la que nos empapamos a todos.

Seguimos mojándonos en China, mientras navegábamos por la jungla de Angkor usando pistolas de agua. Mi hermano me disparaba a mí y yo disparaba a Alicia.

Cuando mi madre nos preguntó que cuál había sido mi atracción favorita, contesté: ¡todas!

Atracción Tutuki Splash en PortAventura World / PortAventura World

Continúa la aventura de la familia Martínez

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