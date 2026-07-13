PortAventura World en familia: diario de un padre que vuelve a las atracciones de su infancia con sus hijos

¿Puede un mismo lugar gustar a un abuelo nostálgico, una madre en busca de la relajación, una adolescente que ama las emociones fuertes y dos pequeños exploradores? Esta familia está a punto de comprobarlo en un recorrido por PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. Sigue sus pistas, participa en el juego interactivo y entra en el sorteo de una escapada familiar al resort.

Visité PortAventura World siendo un niño. 30 años más tarde regreso con mis tres hijos para descubrir que la experiencia sigue siendo igual de emocionante que lo fue entonces.

Recuerdo perfectamente la impresión que me causó Dragon Khan. Desde que se inauguró ha sido una de las montañas rusas más populares de Europa, e incluso llegó a aparecer en el Libro Guinnes gracias a sus ocho inversiones. Estando delante, me sigue impresionando. Mi hija Alicia me pidió subir y no tardé en revivir la historia del malvado príncipe Hu convertido en dragón por destronar al Emperador de China.

Después de refrescarnos, llegó el turno de Shambhala. Alicia estaba imparable y no aceptó probar antes algo más tranquilo, así que subimos a sus 76 metros de altura que desembocaron en una caída a 134 km/h llena de adrenalina. La sensación de velocidad me pareció impresionante.

Por la tarde cambiamos de escenario para seguir con la acción de Ferrari Land. Miguel llevaba días hablando de coches y yo quería sentir la velocidad inspirada en la competición automovilística. La tematización, los simuladores y las atracciones hacen que este espacio sea muy diferente a PortAventura Park, pero perfectamente atractivo para quienes no son aficionados al motor.

Cuando acabó el día no podía dejar de pensar en lo diferente que se puede medir el éxito de una visita a PortAventura World. Cuando era niño lo medía por la cantidad de atracciones a las que conseguía subir y ahora, en cambio, lo mido en las caras de mis hijos cuando se sorprenden con algo nuevo y en los momentos compartidos juntos.

Shambhala y Dragon Khan, dos de los emblemas de PortAventura World / PortAventura World

Continúa la aventura de la familia Martínez

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Descubre las atracciones más emocionantes de PortAventura World leyendo el diario de Alicia aquí.

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