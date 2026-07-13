PortAventura World en familia: diario de una madre en busca del relax entre palmeras, agua y gastronomía

¿Puede un mismo lugar gustar a un abuelo nostálgico, una madre en busca de la relajación, una adolescente que ama las emociones fuertes y dos pequeños exploradores? Esta familia está a punto de comprobarlo en un recorrido por PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. Sigue sus pistas, participa en el juego interactivo y entra en el sorteo de una escapada familiar al resort.

Cuando le dije a mi familia que quería pasar un día tranquilo en PortAventura World, me miraron extrañados. Mi marido quería revivir los recuerdos de su infancia, mi suegro quería recorrer cada rincón recordando anécdotas y mis hijos habían hecho listas de todas las atracciones a las que querían subir. Yo prefería encontrar mi propio oasis, y descubrí que este resort también está pensado para quienes buscamos disfrutar sin prisas.

Mi primera parada fue Caribe Aquatic Park, una visita imprescindible durante el verano gracias a su vegetación tropical, la música caribeña y sus diversas piscinas. Rápidamente me sentí en una isla tropical, lejos de la Costa Daurada.

Otro de los placeres de la jornada fue la gastronomía. No imaginaba que podría probar cocinas de distintos lugares del mundo. Me encantaron en especial las carnes a la parrilla de The Iron Horse, un restaurante que recrea un salón del viejo oeste.

Más tarde aproveché para ver algunos de los espectáculos en las distintas zonas del parque. Música, coreografías, vestuario y escenografía están diseñados para sumergirte de lleno en las historias de cada área temática, como el espectáculo acrobático del Gran Teatro Imperial de China

Tampoco dudé en recorrer el hotel en que nos alojábamos, Gold River, y pude comprobar como la tematización también está presente en todos los alojamientos.

Cuando me reuní con mi familia, confirmé que cada visitante puede construir su propia experiencia en PortAventura World.

El Río Loco, en Caribe Aquatic Park / PortAventura World

Continúa la aventura de la familia Martínez

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Descubre las atracciones más emocionantes de PortAventura World leyendo el diario de Alicia aquí.

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