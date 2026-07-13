PortAventura World en familia: diario de Alicia, una adolescente deseosa por subir a Shambhala

¿Puede un mismo lugar gustar a un abuelo nostálgico, una madre en busca de la relajación, una adolescente que ama las emociones fuertes y dos pequeños exploradores? Esta familia está a punto de comprobarlo en un recorrido por PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. Sigue sus pistas, participa en el juego interactivo y entra en el sorteo de una escapada familiar al resort.

¡Uncharted, Shambhala, Dragon Khan y vuelta a empezar! Tenía claro mi plan en el parque. Venía por las montañas rusas, pero no tardé en darme cuenta de que PortAventura World es una aventura mucho más completa de lo que imaginaba.

La carrera empezó nada más entrar. Mientas mi abuelo observaba los detalles de Mediterrània y mis hermanos pequeños discutían sobre qué áreas temáticas querían descubrir primero, yo no quería perder el tiempo. Agarré a mi padre y lo llevé directo a Dragon Khan. Él no paraba de recordar su primera vez en el parque mientras señalaba las construcciones de la zona inspiradas directamente en China.

Había visto cientos de vídeos de las montañas rusas en TikTok, pero no me podía hacer a la idea de lo emocionante que era estar ahí arriba y ver el parque desde las alturas antes de dejarme llevar por su impresionante caída.

Pero si tuviera que elegir mi atracción favorita, creo que sería Uncharted. No tenía ni idea de qué esperar y eso hizo que resultara aún mejor. La historia me situó de inmediato en la búsqueda de un tesoro azteca oculto bajo las montañas del Far West.

Más tarde fuimos a Ferrari Land. Reconozco que, a pesar de no estar entre mis prioridades, acabé disfrutando muchísimo de esa ambientación tan distinta y de la velocidad de Red Force, la montaña rusa más alta de Europa.

Al salir del parque me puse a repasar todas las fotos que había sacado con mi móvil y asentí: Sí, PortAventura World es mucho más que montañas rusas.

Shambhala tiene 76 metros de altura y sus caídas son impresionantes / PortAventura World

Continúa la aventura de la familia Martínez

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