PortAventura World en familia: diario del abuelo Antonio en el día en que compartió la aventura con sus nietos

¿Puede un mismo lugar gustar a un abuelo nostálgico, una madre en busca de la relajación, una adolescente que ama las emociones fuertes y dos pequeños exploradores? Esta familia está a punto de comprobarlo en un recorrido por PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. Sigue sus pistas, participa en el juego interactivo y entra en el sorteo de una escapada familiar al resort.

Cuando he cruzado la entrada de PortAventura Park, me han venido muchos recuerdos que me han transportado a varios años atrás. La última vez que vine aquí fue cuando mi hijo Carlos era un niño, tras la inauguración del parque. Hoy vuelvo acompañado también por mis nietos.

Mientras los niños discutían sobre cuál sería la primera atracción a la que querían subir, yo me quedé pensando en cómo eran aquellos tiempos en los que abría las puertas el primer parque temático de España. Detuve la mirada en Mediterrània para observar las fachadas inspiradas en edificios de Cataluña, como la Plaza Mayor de Prades, en Tarragona; y las barcas del lago traídas directamente de puertos de Cambrils o Vilanova i la Geltrú.

Entonces tuve claro que mi primera elección sería el Tren de Vapor, cuyo recorrido supera los dos kilómetros y las locomotoras son réplicas de las que unieron las dos costas de Estados Unidos durante el siglo XIX.

A continuación, paseamos por las selvas de Polynesia, donde descubrí que hay más de 600 palmeras. Más tarde cruzamos hacia el México colonial y recorrimos las calles polvorientas del Far West.

Mi nieto Miguel quería probar Uncharted: El Enigma de Penitencia y opté por acompañarle. Fue una auténtica sorpresa descubrir que esta atracción combina a la perfección aventura y efectos especiales.

Cuando abandonamos el parque, Miguel me preguntó cuál había sido mi atracción favorita y respondí sin dudar: “haber regresado”.

El tren de vapor atraviesa Sésamo Aventura, en PortAventura World / PortAventura World

Continúa la aventura de la familia Martínez

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