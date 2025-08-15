Polynesia: el paraíso perdido en un rincón de Tarragona
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en el mundo de Polynesia? Vamos a descubrirlo.
Corre el año 1779 y tú eres un europeo que acaba de descubrir el paraíso. La humedad y las palmeras delimitan tu camino por senderos estrechos en un laberinto de vegetación. Has llegado a la Polynesia que descubrieron nuestros colonizadores. Quizá Woody haya decidido perderse en este mundo que aparece ante tus ojos.
Vas paseando por islas como Tahití, Hawaii, Tonga, Samoa o Las Marquesas y te quedas sin palabras contemplando las más de 600 palmeras que hay en este mundo. Justo delante de la sala de control del Aloha Tahití te paras a admirar un raro ejemplar de palmera con 5 brazos y descubres que los nativos polinesios se están preparando para un antiguo ritual en el que invocan a los dioses para que les traigan paz y prosperidad. Tomas asiento en el teatro y disfrutas de un espectáculo étnico de danza polinesia.
Los shows que se celebran en Polynesia tienen algo que te envuelve y no te deja escapar. Casi te has olvidado de la misión contemplando muchos de los tikis, canoas y tablas de surf que decoran este mundo y que, según te cuentan, han sido importados desde islas remotas.
Se te ha pasado el tiempo volando y Woody sigue sin aparecer. Como hace calor, quizá haya decidido esconderse en una de las atracciones más míticas de Polynesia: Tutuki Splash. Te montas en la embarcación que desciende a toda velocidad por la ladera del volcán, alcanzando los 56 kilómetros por hora.
Tras bajar del Tutuki Splash sigues investigando las atracciones y llegas hasta Kontiki, un barco pirata que oscila hasta 90 grados en una tempestad simulada. Ahora, la cabeza te da vueltas y sigues sin ninguna pista que te lleve hasta Woody. Buscas en los restaurantes y nada. En las tiendas temáticas tampoco, pero no has podido resistirte y acabas comprándote un peluche de Tyrannosaurus en la Dino Store.