Polynesia: el paraíso perdido en un rincón de Tarragona

Vas paseando por islas como Tahití, Hawaii, Tonga, Samoa o Las Marquesas y te quedas sin palabras contemplando las más de 600 palmeras que hay en este mundo. Justo delante de la sala de control del Aloha Tahití te paras a admirar un raro ejemplar de palmera con 5 brazos y descubres que los nativos polinesios se están preparando para un antiguo ritual en el que invocan a los dioses para que les traigan paz y prosperidad. Tomas asiento en el teatro y disfrutas de un espectáculo étnico de danza polinesia.