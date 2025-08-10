Una playa de Valencia, entre las 3 más populares de España

En el estudio se identifican las 50 playas más populares de España a partir de las búsquedas en la red, especialmente aquellas que se realizan durante los meses de verano, aunque también se incluyen las realizadas en mayo. De hecho, el trabajo constata que la planificación de las vacaciones comienza antes del inicio oficial del verano gracias a las 246.000 consultas sobre playas que el año pasado se registraron durante el mes de mayo.