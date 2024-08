El planazo del verano: como superar el agosto de "los cuatro gatos" en Madrid

Tinder hará que Madrid arda este agosto con el nuevo ‘Flame Bar by Tinder’, una experiencia única para que los “gatos” que se queden en la ciudad puedan conocer a nuevas personas y crear conexiones significativas, ¡pese a que el comienzo no sea como el de una comedia romántica! El nuevo ‘Flame Bar by Tinder’ tendrá lugar en la conocida Sala Equis de Madrid desde hoy, hasta el próximo 3 de agosto.