PortAventura World en familia: participa en este juego interactivo para descubrir sus 1.001 aventuras y gana una visita al resort

¿Puede un mismo lugar gustar a un abuelo nostálgico, una madre en busca de la relajación, una adolescente que ama las emociones fuertes y dos pequeños exploradores? Esta familia está a punto de comprobarlo en un recorrido por PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. Sigue sus pistas, participa en el juego interactivo y entra en el sorteo de una escapada familiar al resort.

Un mismo destino puede suponer experiencias muy diferentes según quién lo visite. Esto es lo que sucede en PortAventura World, un emocionante mundo con la capacidad de adaptarse a cada visitante. Algunos pueden quedarse con su adrenalina y diversión, mientras que para otros es el sitio perfecto para desconectar y crear nuevos recuerdos en familia.

Para demostrar que este mundo de parques temáticos, espectáculos, áreas temáticas y personajes entrañables es capaz de reunir gustos tan diversos, vamos a acompañar a una familia durante su visita. De esta forma, descubriremos cómo vive la experiencia cada uno de sus miembros, siguiendo para ello sus diarios personales.

Cada uno esconde pistas, datos y curiosidades relacionadas con el resort. Al finalizar la aventura, tendrás que responder un cuestionario, y aquellos que contesten correctamente entrarán en el sorteo de dos entradas cuádruples al resort. Los ganadores disfrutarán de una escapada de dos días y una noche a uno de los Hoteles de PortAventura World (habitación cuádruple) con desayuno, parking y entradas a PortAventura Park y Ferrari Land. ¿Preparado para jugar?

Una visita a PortAventura World con toda la familia

La familia Martínez está formada por tres generaciones:

Antonio, el abuelo, recuerda perfectamente la primera vez que visitó PortAventura World. Fue nada más abrir sus puertas en 1995, momento en que se convertía en el primer gran parque temático de España.

recuerda perfectamente la primera vez que visitó PortAventura World. Fue nada más abrir sus puertas en 1995, momento en que se convertía en el primer gran parque temático de España. Su hijo Carlos, también guarda recuerdos de infancia entre espectáculos y montañas rusas. Por su parte, Nuria, la madre , tiene un plan diferente para la jornada. Su idea es aprovechar los rincones más tranquilos y descubrir la cara más relajante de los parques. ¿Lo conseguirá?

también guarda recuerdos de infancia entre espectáculos y montañas rusas. Por su parte, , tiene un plan diferente para la jornada. Su idea es aprovechar los rincones más tranquilos y descubrir la cara más relajante de los parques. ¿Lo conseguirá? Nuria y Carlos tienen tres hijos. Alicia, de 15 años, lleva semanas soñando con subir a Uncharted, Shambhala y Dragon Khan. Con 10 años, Miguel quiere probar todas las atracciones posibles. La más pequeña es Sofía, de 8 años, cuya misión es conocer a sus personajes favoritos de Sésamo Aventura.

Magic Bubble, uno de los espectáculos de PortAventura World / PortAventura World

Qué descubrirás en PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park

Muchos visitantes desconocen que PortAventura Park cuenta con divertidas historias detrás de cada uno de sus rincones. El parque tiene más de 300.000 plantas y árboles de 270 especies distintas, además de 20.000 metros cuadrados de roca artificial cuidadosamente diseñada para recrear paisajes de todo el mundo. Caminando entre sus atracciones también resulta difícil imaginar que bajo tierra se esconden unos 105 kilómetros de conducciones subterráneas.

Aquí todo está pensado para que el visitante pueda viajar desde China al salvaje Oeste. En Far West revivimos a diario el 4 de julio de 1876, mientras que Mediterrània nos permite viajar a un pueblo catalán sin salir del recinto. En apenas unos metros podemos recorrer el México maya y pasar después a descubrir los monumentos del México colonial.

La aventura continúa entre la velocidad y la innovación de Ferrari Land y el refrescante Caribe Aquatic Park. Pero la jornada no termina aquí. Hoteles tematizados, espectáculos en directo, tiendas temáticas y variadas propuestas gastronómicas llevan al visitante a seguir recorriendo el mundo, desde una cantina mexicana a la cocina mediterránea de Racó de Mar, con vistas al lago.

Para refrescar el verano, además, PortAventura World ha instalado varios Refresh Points, consistentes en vaporizadores, aspersores y chorros integrados en la ambientación de México, China y Far West.

¡Comienza el reto! Juega y gana una escapada a PortAventura World

Si quieres leer el diario del abuelo Antonio, pincha aquí

Si prefieres acompañar a Carlos en su regreso al resort, pincha aquí.

Para descubrir las zonas más relajantes de los parques con Nuria, pincha aquí.

Descubre las atracciones más emocionantes de PortAventura World leyendo el diario de Alicia aquí.

Si quieres leer el diario de Miguel, pincha aquí.

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