Del canto de los monjes a la pista de baile: el convento franciscano de Málaga que fue discoteca

El edificio, construido en ladrillo y mampostería, responde al modelo de planta de cruz latina característico de los templos de la época. Junto a la iglesia existió hasta 1981 un pequeño claustro de planta cuadrada, con arcos de medio punto en la planta baja y balcones en la superior. Hoy solo queda su recuerdo en el conocido “Patio de los Frailes”, tras su demolición ese mismo año.