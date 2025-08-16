Así es la piscina natural más escondida de Sevilla, perfecta para una escapada en familia: está a una hora de la capital

Las playas de interior y las piscinas naturales se han convertido en el principal reclamo de sevillanos y visitantes que recorren cada fin de semana la provincia de Sevilla en busca de los mejores lugares en los que refugiarse de las altas temperaturas. Así, destacan entornos como los Lagos del Serrano, un paraje natural de aguas cristalinas y vegetación sin límites que se ha convertido en la escapada ideal para hacer en familia.