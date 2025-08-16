Así es la piscina natural más escondida de Sevilla, perfecta para una escapada en familia: está a una hora de la capital
Esta playa interior cuenta con aguas claras, zonas de picnic y diversas rutas de senderismo.
Las playas de interior y las piscinas naturales se han convertido en el principal reclamo de sevillanos y visitantes que recorren cada fin de semana la provincia de Sevilla en busca de los mejores lugares en los que refugiarse de las altas temperaturas. Así, destacan entornos como los Lagos del Serrano, un paraje natural de aguas cristalinas y vegetación sin límites que se ha convertido en la escapada ideal para hacer en familia.
Estos lagos que se localizan en las primeras estribaciones de la Sierra Morena se encuentran a apenas 42 kilómetros de Sevilla capital, en el término municipal de Guillena, a 3 kilómetros de El Ronquillo, lo que les posiciona como uno de los mejores planes que realizar durante las jornadas de descanso por su cercanía a los principales municipios de la provincia.
Zonas de pícnic y senderismo en esta playa interior de la provincia de Sevilla
Además, estos lagos que tienen sus arterias principales en la Rivera de Cala y el embalse con el que comparte nombre se sitúan en plena naturaleza, rodeados en todo momento por encinas, alcornoques, olivos, acebuches y eucaliptos, así como prados verdes repletos de flores silvestres y huertas llenas de frutos.
Y para el disfrute y entretenimiento de toda la familia, este enclave dispone de zonas de pícnic y esparcimiento, así como gran variedad de rutas que parte de su entorno, en las que se pueden encontrar antiguas estaciones de ferrocarril y vías de tren, amplias vistas panorámicas de Sierra Morena, restos prehistóricos e, incluso, una construcción del siglo XIX, el Palacio de Parladé, inspirado en un castillo medieval.
Cómo llegar a esta piscina natural de Sevilla
Y durante todo el trayecto, los senderistas pueden descubrir su amplia fauna salvaje, con un sinfín de conejos, liebres, águilas culebreras, ciervos, jabalíes o zorros que transitan por el lugar.
Para los más aventureros, este lugar también permite todo tipo de actividades y deportes acuáticos, que se pueden llevar a cabo en sus grandes lagos rebosantes de cristalina agua, y que tienen en la pesca su principal bastión
Para llegar a los Lagos del Serrano, es necesario utilizar la N-630, conocida como Ruta de la Plata, en dirección a El Ronquillo. Tras esto, hay que tomar la carretera que sale a la derecha y que lleva directamente a este entorno único de Sierra Morena.
