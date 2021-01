¿Aún dudas qué regalar en Reyes? Aquí, unas cuantas ideas con estilo (y viajeras, claro)

Caminar por la campiña, llueva o truene

Aunque ya tienen más de siglo y medio a sus espaldas y son inconfundiblemente 'british', hoy las botas Hunter causan furor a lo largo y ancho de planeta, desde Japón hasta Estados Unidos, pasando por nuestro país, claro está. Este calzado de caucho ha servido en dos guerras mundiales y es el favorito de cazadores por su absoluta impermeabilidad, pero ahora también una codiciada prenda de moda (posiblemente, desde que Kate Moss las lució con desparpajo en unos cuantos festivales de música).

Cuando las domas, no puedes parar

Las Dr. Martens tienen fama de duras, pero esa es una verdad relativa. Las míticas botas de cuero, asociadas al punk en los setenta y hoy, posiblemente, uno de los calzados más globalizados, requieren un periodo de adaptación, pero una vez se amoldan a tu pie, no te las querrás quitar nunca. Y su suela con cámara de aire, animan a caminar por cualquier terreno, sin que tus plantas ni lo noten. Que no falten en ese próximo viaje que estás planeando: te vas a patear la ciudad de punta a punta.

Una chaqueta trotamundos... y trotaciudades

Los nuevos modelos de Ternua, la Terranova (hombre) y la South River (mujer) llevan GORE TEX reciclado en el exterior, pluma de ganso reciclada proveniente de almohadas o edredones y un forro interior de poliéster reciclado de botellas de plástico post consumo. La marca se inspira en los balleneros vascos de Terranova (Ternua, en euskera), ha vestido a insignes alpinistas y tiene un claro compromiso con el medio ambiente. Y además, tienen gusto diseñando sus chaquetas.



Viajar al epicentro de Gran Bretaña... sin moverte del sitio

Los perfumes de Penhaligon desprenden espíritu british en cada una de sus fragancias. ¿Lo mejor? Cada frasco contiene una pequeña historia, parte de otra mucho más grande que poco tiene que envidiar a las mejores novelas de la era victoriana. Para estas fechas, han preparado un furgón muy especial.

¿Quién viaja más que un marinero?

Ya conocemos de sobra los frascos de los perfumes masculinos de Jean Paul Gaultier: recrean el torso de un marinero que, digamos, está en buena forma. En cada edición cambian el color de las rayas de su camiseta, (por eso son pasto de coleccionistas) y en este caso han ido más allá dándole un toque claramente navideño. Nunca querrás sacarlo de su "burbuja".

Viajar con todo a mano... sabiendo que llevas algo único en la espalda

Las mochilas de Pohorylle no solo son bonitas: están fabricadas a mano, con materiales sostenibles, como el algodón de su denim interior. Y si quieres ser original, no te preocupes: precisamente, porque son artesanas, no hay dos iguales.

¿Se puede pedalear y ser elegante a la vez?

Con el calzado de Libertad Avenue, sí: porque son zapatos y zapatillas con mucho estilo, y al mismo tiempo, están diseñados para ir en bici. La fundadora de la marca, Carla Peirano, lo cuenta así: "Un día, pedaleando, pensaba en cómo reparar unos zapatos que estaban nuevos pero tenían la suela gastada. Unos zapatos preciosos pero destinados a la basura. Y pensé en mi padre y dije: haré zapatos que se puedan reparar una y otra vez para disfrutarlos hasta que te canses de pedalear. Así nació Libertad Avenue”.

No querrás separarte de ella... y menos dejarla en el portamaletas

Es lo que suele pasar con esta bolsa de viaje, fruto de la colaboración de la firma española de productos en cuero Café Leather, y la legendaria marca de relojes suiza IWC.

Y es que no solo es un placer para la vista: también para el tacto. Por eso la tendrás agarrada todo el rato.

Recorrer La Rioja de norte a sur... con el paladar

Ramón Bilbao trae dos propuestas enológicas diferentes que completan el amplio abanico de la bodega riojana: Límite Norte 2017 es el primer blanco de esta reconocida firma de vinos, que ha seleccionado las mejores uvas de sus viñedos en Cuzcurrita. Un vino que explora la zona más occidental de la región. Límite Sur 2017 ha sido elaborado 100% con uvas de la variedad Garnacha procedentes de la Sierra de Yerga, en Rioja Oriental, donde la altura es determinante para matizar la complejidad de este vino.