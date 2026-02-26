Pilar, Maria Cinta y Mari Cruz, de 73 a 68 años, a punto de dar la vuelta al mundo en 132 días de crucero: "Será el viaje de nuestra vida"

Entre los barceloneses figuran precisamente las tres jubiladas, que han querido exprimir un momento vital en que disponen de tiempo pero también de "energía" para descubrir horizontes. Las hermanas Maria Cinta (68 años) y Pilar López Samper (73) pensaban hacer este viaje hace un año, pero al final se sumó también su amiga Mari Cruz Prieto (68) y la esperaron para tener margen de planificación. Las dos primeras han vivido toda la vida en Sant Feliu de Llobregat y han viajado por medio mundo, pero sentían que había llegado el momento de "dar la campanada, porque será el viaje de nuestra vida y todavía tenemos salud para llevarlo a cabo", resume Pilar, una viuda que durante su carrera profesional fue contable y ahora ha cuadrado los números para que el presupuesto no se les vaya de las manos.