Petra Martínez sobre su refugio en Andalucía: "Cada vez que voy por allí tengo la sensación de que nunca me he ido"

Fue Doña Fina, en la famosa serie 'La que se avecina', la que le metió en todas las casas de España. Pero eso es solo la punta del iceberg de toda una vida dedicada al arte. En 1967 ella ya estaba en el reparto de 'Noche de Reyes' de Shakespeare, una de las célebres películas dirigidas por William Layton. Ese fue el momento donde empezó todo, en pleno franquismo. Poco después entraría en el grupo Tábano, creando una exitosa obra llamada Castañuela 70 que terminaría acabando entre las obras que se prohibieron durante la dictador. Después vinieron El Palo, El Gayo Vallecano y, en 1985, Uroc Teatro. Esta fue la compañía que levanto con Juan Margallo, su marido desde 1968 y el que fue su compañero de escena durante mas de medio siglo.

Petra Martínez en los premios Feroz. / Gtres

En 2011 esa compañía recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y en 2022 la primera vez que la actriz acudía a una gala de los Goya como nominada a mejor actriz. Ese mismo año le llego el Premio Nacional de Teatro, compartido con Margallo, y el Max de Honor 2025, que les concedieron a los dos un par de semanas antes de que, desgraciadamente, su marido falleciera.

Adriana Fernández

Pero, cuando los focos se apagan y Petra quiere volver a encontrarse con ella misma hay un lugar al que siempre vuelve. Ese sitio está en Andalucía y no es otro que la preciosa provincia de Jaén.

Todo lo que enamora a Petra Martínez de esta joya de Andalucía

En 2010 el Diario de Jaén le pidió a jiennenses de toda condición que escribieran unas 15 líneas sobre su tierra. Lo hicieron desde un banquero hasta niños de primaria, dando lugar a una publicación llamada "Un libro coral a Jaén". Petra Martínez también le dedicó unas líneas y las llamo 'Actriz. Linares'. No es de extrañar que eligiera este nombre, pues ella nació en esa localidad en 1944, dado que habian mandado a su padre a la zona por motivos políticos.

Una provincia con algunos de los paisajes más bonitos de España. / Istock

Una de las primeras cosas que dijo fue: "Cada vez que voy por allí tengo la sensación de que nunca me he ido". Lo curioso, también, es de qué se acuerda cuando piensa en su tierra natal. No cita monumentos, ni paisajes concretos. Menciona sus cielos. Habla del color de estos como una postal que "tiene algo especial que tranquiliza". Y lo dice alguien que se ha pasado media vida entre focos.

Linares, el pueblo en el que nació Petra Martínez. / Istock

De lo alto del cielo baja a la tierra de la gente. Le fascina su acento, que le parece "chispeante y rotundo" y que le suena "a nobleza y confianza", que es casi de lo mejor que se puede decir de un sitio. De la confianza a la solidaridad del pueblo: "Si hay un pueblo solidario ese es Jaén". Lo que añade después es más personal. Aunque hace años que no vive allí, cuando va a un acto, sea del tipo que sea, la tratan "como en casa". Y con los años se lo han reconocido en público. En 2017 recibió el Premio Jiennenses de Cultura que concede Diario de Jaén. En 2019, el Festival de Cine Independiente de Linares le dio su premio honorífico a la trayectoria. Y el 24 de febrero de 2024 recogió en el Teatro de la Merced, en Cazorla, el Premio Miguel Picazo, dentro de la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén. Picazo era de Cazorla, ella trabajó con él en Cuentopos y se admiraron durante años. Y con todo eso es difícil que se sienta forastera.

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas / Istock

Sierras, piedra renacentista y mucho aceite: lo que hace grande a Jaén

No es de extrañar que sea un lugar que guarda en el corazón la actriz Petra Martinez si miramos las más de 200.000 hectáreas que mide el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el espacio protegido más grande de España. Es Reserva de la Biosfera desde 1983 y en él nacen dos ríos, el Guadalquivir y el Segura. Y no se queda ahí, pues este es solo uno de los cuatro parques naturales de la provincia junto a Sierra Mágina, Sierra de Andújar y Despeñaperros.

Plaza Vázquez de Molina en Úbeda / Istock / Orietta Gaspari

Luego está el patrimonio, con Úbeda y Baeza como sus grandes joyas. Son Patrimonio Mundial desde 2003 y juntas forman uno de los grandes conjuntos renacentistas de España. En la capital, la catedral que levantó Andrés de Vandelvira sobre una antigua mezquita ocupa buena parte del paisaje urbano. También sus baños árabes, bajo el Palacio de Villadompardo, de unos 450 metros cuadrados y que son unos de los más grandes que puedes visitar en España. Otros lugares de importancia son el castillo de Santa Catlina, que vigila la ciudad. Y en Alcalá la Real, la fortaleza de La Mota recuerda una parte de la historia de cuando eso servía de frontera entre Castilla y el reio nazarí.

Basílica de Santa María la Mayor en la ciudad de Linares / Istock

Y, como no puede ser de otra forma, Linares: el lugar donde nació Petra. Allí estuvo Cástulo, una de las ciudades más importantes de la Bética, ligada a las minas y cuyo museo arqueológico está en el Palacio de los Dávalos. Allí nació también el guitarrista Andrés Segovia en 1893, que tiene museo propio en el Palacio de los Orozco desde el 2000. De aquella tierra minera salió la taranta, un cante que nació alrededor de la mina y que hoy se preserva como símbolo cultural.

Pero si hay algo que define a la perfección a Jaén son, claramente, sus olivares. Más de 580.000 hectáreas que abarcan hasta 97 municipios. Se produce la IGP Aceite de Jaén, al que se le suman tres denominaciones de origen propias del lugar: el de la Sierra del Segura, la Sierra Mágina y la Sierra de Cazoral. Sus aceites son, sobre todo, picual. Este destaca por tener un punto extra de amargor y está considerado una joya culinaria. Aunque, aquí, lo mejor es acompañarlo con algunas de sus recetas imprescindibles: la pipirrana, los andrajos y los ochíos con morcilla.