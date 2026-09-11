Pepe (73 años), lleva más de 20 años viviendo en una cueva: "Aquí había un agujero donde metían al burro, ahora es mi casa. Me aísla del mundo, me siento libre"

Las Casas Cueva o mejor conocidas como arquitectura troglodita, son una de las formas de hábitat humano más antiguas y sostenibles que hay, no se construyeron levantando muros, sino “vaciando” la tierra. A nivel global, encuentras muchísimos referentes de este tipo de viviendas que fueron el hogar de muchas personas durante mucho tiempo como el caso de Capadocia en Turquía, Matmata en Túnez y las viviendas Yaodong en el norte de China.

Adriana Fernández

En cambio, en el interior de la península, tras la Reconquista, tuvieron su gran auge entre los siglos XV y XVI, sobre todo en la región de Granada y, más concretamente, en Guadix —considerada la “capital europea de las cuevas”—, con un barrio entero de más de 3.000 viviendas subterráneas y paredes excavadas directamente en la arcilla. Gracias a creadores de contenido como Diego Revuelta, podemos ver de primera mano cómo Pepe, de 73 años, y miles de personas viven bajo tierra en viviendas excavadas hasta a 20 metros en la montaña.

Guadix / Istock / Flavio Vallenari

Desde fuera pueden parecerte que estás en otra época o incluso que pueden tratarse de viviendas abandonadas, pero lo que no sabes es que están perfectamente amuebladas y acondicionadas para poder tener todas las comodidades y un estilo de vida normal, te encontrarás salones, dormitorios y cocinas excavadas en la propia montaña, "Aquí había un agujero donde metían al burro, ahora es mi casa. Me aísla del mundo, me siento libre", explica Pepe en el vídeo.

Barrio con casas cueva trogloditas, Guadix, España / Istock / Iakov Filimonov

“No cambió la cueva. La cambiaría por alguna mejor, pero volver a un piso, no”

Para nosotros, acostumbrados al ruido de la ciudad y a las rutinas, este estilo de vida nos resulta totalmente alocado. Sin embargo, para ciudadanos como Pepe, que lleva más de 20 años viviendo en una cueva, es un auténtico privilegio. Vivir en silencio, sin el ruido de las sirenas ni las aglomeraciones de gente, es algo que valoran muchísimo: “Estamos totalmente insonorizados”. Además, la confianza que les aporta la montaña es otro de los pros de vivir aquí; sus habitantes se sienten seguros: “Puedes tirar bombas arriba, que aquí estamos totalmente protegidos”, asegura uno de ellos.

El Dato Gracias a la inercia térmica de la tierra, estas viviendas mantienen entre 18 °C y 22 °C todo el año y ofrecen un aislamiento acústico absoluto, mientras que al exterior sólo revelan una fachada entera de blanco y sus características chimeneas cónicas de ventilación.

A Pepe solo le hicieron falta 60 días para poder sacar toda la tierra, aquí empezó su proyecto de elaborar su propia casa desde cero, aprovechando el cerro. Para Pepe, la profundidad y la forma son igual de importantes, “no solo es picar. Picar puede hacerlo cualquiera practicando dos o tres meses, dependiendo de lo testarudo que sea. Pero el acabado y la estructura requieren técnica”, explica. Pero Pepe, no realiza su trabajo solo, mientras él se dedica a picar la montaña y moldear los espacios, el acabado final en manos lo deja para los expertos, “Toda la tarima de madera la pusieron especialistas. Lo fundamental al excavar es saber hacerlo bien, sin arrebatarle la esencia a la cueva, para que el espacio resulte reconfortante tanto para el cuerpo como para el alma”.

Guadix, cuevas casa / Istock / Orietta Gaspari

Qué más ver en tu visita a Guadix: tus imprescindibles

Dejando a un lado su famoso barrio de las cuevas, este municipio situado en Granada, también es muy famoso por su rica historia y cultura. Es de esas ciudades que te dejarán con ganas más, como pasa con su famosa Alcazaba, en Guadix, construida en el siglo XI para defender la ciudad. Lo que más destaca es su estructura de adobe rojizo y su famosa torre del homenaje, aunque actualmente se encuentra en restauración. La Catedral de la Encarnación del siglo XV y declarada Bien de interés Cultural, es un ejemplo perfecto del estilo renacentista y barroco; y uno de los monumentos más emblemáticos de todo Guadix. Si estás pensando en visitarla, su entrada general cuesta 7 euros y podrás visitar la catedral, la Piedad y las salas expositivas, en cambio, la tarifa aumenta a 9 euros si se añade el acceso completo a la torre.

Catedral de Guadix (Andalucía, España) / Istock / Flavio Vallenari

Integrado en el Conjunto Histórico-Artístico de Guadix e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, el Palacio Villalegre, es una de las joyas de la arquitectura civil renacentista y mudéjar de Guadix. Algo que muchos no saben es que fue mandado a construir por la Familia Fernández de Córdoba sobre el solar de la antigua casa morisca.

Palacio del siglo XVI del Marqués de Villalegre de Guadix / Istock / Antonio Lopez Velasco

Por fuera, el palacio llama muchísimo la atención por su fachada de ladrillo y sus dos torres laterales, donde destacan dos enormes escudos de piedra justo encima de la puerta principal. Al cruzar la entrada te encuentras con un patio interior precioso, muy del estilo renacentista, rodeado de columnas de mármol blanco y arcos, además de unos techos de madera de origen mudéjar únicos.