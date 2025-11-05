Lo que los pensionistas podrán hacer, por primera vez en la historia, en un viaje del Imserso: algo que hasta este año estaba prohibido

Es una de las grandes novedades de la nueva edición de viajes del Imserso, la campaña de viajes fuera de temporada para mayores de 65 años. Y no nos referimos a la puesta en marcha de plazas a 50 euros para las rentas más bajas, sino a un tipo de viaje que hasta este año 2025 estaba completamente prohibido, aunque las plazas disponibles para poder hacerlo son todavía bastante limitadas. Te contamos de qué va.