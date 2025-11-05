Lo que los pensionistas podrán hacer, por primera vez en la historia, en un viaje del Imserso: algo que hasta este año estaba prohibido

Porque los mayores de 65 años tienen derecho a viajar en la mejor de las compañías, sin dejar a nadie atrás.

Lo que los pensionistas podrán hacer, por primera vez en la historia, en un viaje del Imserso
Lo que los pensionistas podrán hacer, por primera vez en la historia, en un viaje del Imserso / Istock

Es una de las grandes novedades de la nueva edición de viajes del Imserso, la campaña de viajes fuera de temporada para mayores de 65 años. Y no nos referimos a la puesta en marcha de plazas a 50 euros para las rentas más bajas, sino a un tipo de viaje que hasta este año 2025 estaba completamente prohibido, aunque las plazas disponibles para poder hacerlo son todavía bastante limitadas. Te contamos de qué va. 

Generalmente, una persona jubilada es, en teoría, una persona sin responsabilidades aparentes. Puede darse el caso que un mayor de 65 años todavía tenga hijos a su cargo (sobre todo teniendo en cuenta que cada vez la maternidad se retrasa más), pero el Imserso no contempla poder llevárselos de viaje. De hecho, es algo totalmente prohibido, aunque con excepciones. 

Adriana Fernández

Solo cuando los mayores tienen hijos a su cargo que presenten alguna discapacidad igual o superior al 45% pueden acompañarles en el viaje, con las mismas condiciones con las que viajan sus padres. Sin embargo, son muchos los mayores que ya no tienen hijos que dependan de ellos, pero sí mascota, y llevárselas al viaje sí que estaba completamente prohibido, sin excepción. Hasta este año. 

La gran novedad en los viajes del Imserso en 2025

Hasta ahora, todas las mascotas de los mayores de 65 años debían quedarse en casa o a cargo de alguien mientras sus dueños disfrutan de unos días de vacaciones. Sin embargo, el nuevo programa del Imserso presenta una gran novedad al respecto para la recién estrenada campaña 2025-2026. 

Es la gran novedad para la temporada del Imserso 2025-2026.

Es la gran novedad para la temporada del Imserso 2025-2026.

 / Istock

Y es que, por primera vez, podrán llevar a sus mascotas consigo, acabando así con la gran preocupación de dónde dejar a sus animalitos de compañía, o con quién, mientras ellos estaban fuera disfrutando de unos días de descanso. 

Condiciones para poder viajar con mascota

Como todo en el programa de viajes del Imserso, hay condiciones. Para la opción de viajar con mascota, solo se han reservado un 2% de las plazas totales de la campaña, y solo a aquellos destinos que sean de costa, ya sea peninsular, como insular. 

Eso significa que del total de plazas del Imserso para este año (unas 880.000) tan solo hay disponibles unas 13.000 para viajar con mascotas, que se reparten mayoritariamente en las playas de la península (alrededor de 8.800) y, el resto, en las islas (unas 4.500 del total). 

Noticias relacionadas

Los 8 viajes que debes hacer después de cumplir 60 años

Los madrileños lo tienen claro: este es su destino favorito para hacer un viaje del Imserso

Quiénes pueden ir a los viajes del Imserso: requisitos y cómo solicitarlo

Solo hay disponibles unas 13.000 plazas para quienes quieren viajar así.

Solo hay disponibles unas 13.000 plazas para quienes quieren viajar así.

 / Istock

Lo que también está limitado es el tamaño de la mascota, que en ningún caso puede superar los 10 kilos de peso, incluido el transportín. Eso sí, quedan completamente prohibidos los animales que, a pesar de cumplir con ese peso, estén considerados peligrosos

Tags _
VIAJAR
Península
Viajes

Síguele la pista

  • Lo último