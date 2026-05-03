Pedro Duque (astronauta y exministro): "Lo que más me impactó al sobrevolar España fue el Estrecho de Gibraltar; ver cómo dos continentes casi se tocan es recordar que la geografía manda sobre la política"

Desde arriba no hay fronteras, pero hay puntos que siguen llamando la atención por lo que representan. Para Pedro Duque, una de esas imágenes tiene que ver con el Estrecho de Gibraltar y con la sensación de que dos continentes están mucho más cerca de lo que parece.

Vista de la Tierra desde el espacio por la noche / Istock / 5

El astronauta lo ha explicado en varias ocasiones: cuando observas la Tierra desde el espacio, las fronteras desaparecen y lo que queda es la geografía en estado puro. Pero el punto concreto que le llamó especialmente la atención es el Estrecho de Gibraltar, ya que permite ver la proximidad real entre dos continentes que, sobre el mapa, parecen mucho más separados de lo que son en realidad.

Adriana Fernández

Desde la superficie, el estrecho es fácil de ubicar pero no siempre de dimensionar. Se sabe que separa Europa de África, que conecta el océano Atlántico con el mar Mediterráneo y que tiene una importancia estratégica evidente.

Desde el espacio, sin embargo, esa distancia (apenas unos 14 kilómetros en su punto más estrecho) aparece como una franja mínima de agua.

A través de X, mostró hace tiempo algunas fotos de la primera vez que vio la Península Ibérica desde la órbita terrestre. Se puede ver la forma de la Península vista desde el sur, con el norte de África en primer plano y el Estrecho de Gibraltar en el centro.

La idea que Pedro Duque repite cuando describe la Tierra desde órbita

En distintas intervenciones públicas, y también en sus redes, el exministro de Ciencia insiste en la idea de que desde el espacio no se distinguen las fronteras políticas, pero sí los rasgos físicos del planeta.

En ese contexto, el Estrecho de Gibraltar es más que un paso entre dos mares. También es un punto donde la geografía se impone de forma muy evidente sobre cualquier división política.

Esa claridad visual tiene un reflejo directo en la historia. El estrecho no empezó a ser relevante cuando se pudo observar desde órbita. Durante siglos, ha sido uno de los puntos más estratégicos del planeta, una puerta de entrada y salida entre el Atlántico y el Mediterráneo que ha condicionado rutas comerciales, movimientos militares y relaciones entre territorios. Fenicios, romanos, árabes y potencias europeas entendieron su importancia mucho antes de que existiera una imagen global de la Tierra.

Cómo percibir esa cercanía sin salir de la Tierra

Aunque la perspectiva espacial es la que genera ese impacto inicial, no hace falta salir del planeta para intuirlo.

En la costa sur de España, especialmente en días despejados, la presencia de África al otro lado del agua es perfectamente visible. Lugares como Tarifa o el entorno del Campo de Gibraltar permiten apreciar esa proximidad de forma bastante clara, sin necesidad de mapas.

Lógicamente, no es la misma imagen que desde una órbita, pero sí es suficiente para entender por qué ese punto concreto sigue llamando la atención incluso a quien ha visto el planeta entero desde fuera.