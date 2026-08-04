Pedro Duque, astronauta, sobre el eclipse del 12 de agosto: "Los animales, especialmente los pájaros, se comportarán de manera rara"

Hay pocas personas en España con la autoridad de Pedro Duque para hablar de lo que ocurre cuando la luz del Sol desaparece. Ha estado ahí fuera, ha visto la Tierra desde la distancia que da la órbita, y ahora, con la misma calma con la que describiría una maniobra orbital, se ha puesto delante de la cámara de su Instagram para contar lo que sucederá el esperado día del eclipse. En una "nota de prensa" que más bien sabe a cuenta atrás, de cara a los proximos días.

Adriana Fernández

El 12 de agosto, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra y proyectará su sombra sobre buena parte de la Península. La franja de totalidad -donde el eclipse se verá completo, con el disco solar tapado por entero- cruzará España de oeste a este, atravesando gran parte de la mitad norte y también las Islas Baleares. En el resto del país, el eclipse será parcial, pero de una intensidad notable. Será el primer eclipse total de Sol visible desde suelo español en más de cien años, y la totalidad, allí donde se produzca, durará algo más de un minuto en los puntos más favorables que, según expertos recporrerán una franja de Asturias a Castellón, con una anchura de unos 200 a 300 kilómetros.

Esto es lo que pasará con las aves en el eclipse solar. / Istock / Igor Zhuravlov

La luz empieza a comportarse de forma extraña

Duque sitúa el arranque del espectáculo sobre las 19:30 horas, aunque el horario exacto varía según el municipio por lo que conviene consultar al Instituto Geográfico Nacional para la hora precisa de cada localidad.

"La luz se volverá rara, se apagarán los colores y bajará la temperatura", describe el astronauta. Y añade: "Los animales, especialmente los pájaros, se comportarán de manera rara." Es, según explica, el primer aviso de que algo distinto está a punto de ocurrir, uno que la naturaleza percibe antes que nosotros. Duque señala también un efecto curioso y fácil de observar para cualquiera que esté bajo un árbol en ese momento: "Al pasar la luz entre las hojas de los árboles en el suelo, podremos ver pequeñas imágenes del sol ocultándose como si fuese una media luna."

LA FRANJA DE VISIBILIDAD La franja de totalidad cruza la Península de oeste a este, recorriendo buena parte de la mitad norte de España y alcanzando también las Islas Baleares. Quedarse fuera de esa franja significa ver un eclipse parcial, intenso pero sin el instante de oscuridad total que describe el astronauta.

A medida que pasan los minutos, la oscuridad se acentúa, hasta llegar al instante que todo eclipsista espera. Es el llamado anillo de diamante, el segundo previo a la totalidad, cuando un único punto de luz solar se filtra por los valles del relieve lunar. Duque lo describe así: "El anillo de diamante, el último rayo de sol que se cuela entre la montaña de la luna. Veremos puntitos. Ahí todavía necesitan las gafas de eclipse puestas." Es un matiz que repite con insistencia, porque ese instante, tan fotogénico, es también el más peligroso para la vista si no se observa con la protección adecuada.

Eclipse solar del 12 de agosto. / Istock

Y entonces, hacia las 20:30 horas, llega lo que Duque describe como el clímax del fenómeno: "Justo después, el sol desaparecerá por completo. El día se hará noche y veremos la corona solar, un halo de luz alrededor del disco oscuro." Es el único momento -y solo ese, durante los segundos exactos que dure la totalidad- en que se pueden retirar las gafas de eclipse para mirar directamente al cielo sin protección.

Por qué reaccionan los animales

El apunte de Duque sobre el comportamiento animal tiene, además, respaldo científico. El astrónomo de la ESA Pedro García Lario ha explicado que durante los segundos de oscuridad total las aves suelen dejar de cantar, como si hubiese llegado la noche de golpe, y recuperan su actividad habitual en cuanto la luz regresa. Otros animales, como el ganado, tienden a dirigirse a sus refugios nocturnos. Los científicos matizan que no es que los animales "crean" que ha anochecido, sino que responden a un cambio ambiental brusco e inesperado.

Eclipse solar desde la playa. / Istock

Duque cierra su vídeo con la recomendación que más repite, la que de verdad importa llevarse de todo esto: las gafas de eclipse homologadas son obligatorias durante todo el fenómeno, y solo hay que quitárselas en los segundos exactos de la totalidad. El resto del tiempo, ni un instante sin ellas. Es, al fin y al cabo, el consejo de alguien que ha mirado el espacio de frente y sabe exactamente cuánto puede llegar a doler no protegerse los ojos a tiempo.

Los diez mejores destinos para ver el eclipse en España

Asturias

Será una de las primeras comunidades en las que se perciba el eclipse, previsto a las 20.26 según las previsiones de los astrónomos. El riesgo de nubosidad es elevado, pero con un poco de suerte, el entorno abierto de Cangas de Onís, sobre todo la zona de los lagos, y los miradores abiertos hacia los Picos de Europa, son los mejores puntos de observación.

León

El Parque Nacional de los Picos de Europa, entre Asturias, Cantabria y León, es uno de los lugares imprescindibles para ver este fenómeno. El paisaje es espectacular: desde los lagos de Covadonga a la mejor ruta de senderismo de España, la ruta del Cares, están aquí.

Soria

Ciudad tranquila, con un entorno natural brutal y uno de los cielos más limpios de la península. Si hubiera que elegir un sitio para verlo, podría ser el cañón del río Lobos.

La Rioja

La Rioja está dentro de la franja de totalidad del eclipse, y eso nos lleva hasta la preciosa localidad de Haro, una ciudad con mucho patrimonio histórico (además de ser la capital del vino, el casco antiguo esconde auténticas joyas del Barroco) y el entorno que la rodea, en el corazón del valle del Ebro Alto, está relativamente abierto.

Teruel

Teruel es otro de los destinos ideales para ver el eclipse, y aunque Albarracín figura entre los pueblos favoritos, los Miradores del Maestrazgo son también uno de los lugares más interesantes para contemplarlo: por su altitud elevada, sus horizontes abiertos y su baja contaminación lumínica. Imprescindible.